Нацбанк упростил покупку облигаций Минфина для банков

Национальный банк расширил перечень активов, к которым при расчете нормативов достаточности капитала применяется вес риска 0%.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ №32 от 19 апреля и вступают в силу с 20 мая, передает пресс-служба регулятора.

В частности, теперь к категории активов, к которым применяется вес риска 0%, отнесены все требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины в национальной валюте.

Кроме того, предоставлена ​​возможность при расчете нормативов кредитного риска (Н7, Н8) не учитывать требования банка к центральным органам исполнительной власти Украины как в национальной, так и иностранной валюте.

"Такие изменения соответствуют положениям европейского законодательства по оценке суверенных долгов", – поясняют в НБУ.

Также предусмотрено право банка при расчете норматива краткосрочной ликвидности (Н6):

учитывать необремененные долговые ценные бумаги центральных органов исполнительной власти Украины, которые рефинансируются Национальным банком, без учета срока их погашения;

включать обязательства перед Национальным банком после снижения на предоставленное за ними обеспечения.

В то же время Национальный банк разрешил не уменьшать размер регулятивного капитала на начисленные доходы, возникшие у банка-покупателя при приобретении облигаций внутреннего государственного займа на вторичном рынке, поскольку такие доходы не являются доходами этого банка и соответственно не имели влияния на размер его регулятивного капитала.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

"Сегодня эта граница уже превышена – это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – констатировал глава НБУ.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.