Россия объявила о начале строительства собственной космической станции

В России началось строительство первого модуля новой российской орбитальной станции, он будет готов в 2025 году.

Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Интерфакс.

"Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту", – сообщил российский чиновник.

Ранее сообщалось, что первый научно-энергетический модуль для новой станции должен быть готов в 2024 году.

Россия ранее объявила о планах построить собственную орбитальную станцию и возможном выходе из проекта МКС в связи с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года.

Однако Рогозин накануне сообщил, что Россия не планирует сокращать программу экспериментов на МКС до введения в строй национальной орбитальной станции.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Ранее неоднократно сообщалось о возможном продлении сроков работы станции до 2030 года.