Комитет Гетманцева блокирует создание реестра банковских счетов физлиц, – глава НАПК

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков ожидает от Верховной Рады создания реестра банковских счетов физических лиц.

Об этом он сказал в интервью Укринформу.

Новиков сообщил, что на днях Национальное антикоррупционное бюро задержало на крупной взятке одного из адвокатов.

"Скажем так, хорошо, что адвокат принимал наличными, следовательно, доказательства легко посчитать и задокументировать. Получение же средств на счет выявить очень сложно, не имея информации, в которых банках открыты счета того или иного лица. Можно брать и брать взятки, раскладывая их по разным счетам.,и если правоохранительный орган не найдет где физически записан номер твоего счета, невозможно конфисковать эти средства. Отсюда и насущная необходимость в создании такого реестра", - рассказал Новиков.

Новиков заверил, что в реестре "не появится движение средств на счетах, поэтому банковская тайна никак не будет раскрываться – речь идет лишь о самом факте существования счета. К тому же доступ к такому реестру должен быть ограничен - в открытом доступе информации о номере счета не будет" .

Он отметил, что все 782 тыс. декларантов указали свои счета, но "проблема в том, что, как правило, для легализации средств используют других лиц, данные о счетах которых мы не видим. Кроме того, мы не сможем верифицировать эти счета, могут быть другие ".

Председатель НАПК напомнил, что в начале 2000-х годов был принят Стамбульский план действий по борьбе против коррупции от Антикоррупционной сети - Организации экономического сотрудничества и развития, где речь шла о создании Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии, и которым, в частности, предусматривалось создание этого реестра.

"Следовательно, мы были весьма удивлены позицией Комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады, который, с одной стороны, поддерживает законопроект о легализации доходов, а, с другой, блокирует создание реестра этих счетов", – сказал Новиков.

Он также назвал абсурдной отсутствие самого проекта закона.

По словам Новикова, "эту новеллу мы заложили в проект новой антикоррупционной стратегии, уже одобренной президентом и правительством и представленной на рассмотрение в парламент. И тот же профильный, "банковский", комитет под руководством Даниила Гетманцева, который одной рукой предлагает легализации доходов, другой рукой предлагает исключить саму идею создания реестра по антикоррупционной стратегии".

Председатель НАПК возмутился, что речь идет даже не о проекте закона, а "уже на уровне мысли о возможной конфискации состояния коррупционера в пользу государства и налогоплательщиков в случае его обоснованного задержания правоохранительными органами эта идея блокируется".

Он предположил, что мотивы этого блокировки были у людей, которые "влияют на определенных депутатов".