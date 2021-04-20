Нацбанк перечислил в госбюджет 24,4 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) во вторник, 20 апреля, перечислил в государственный бюджет 24,43 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

Как сообщает пресс-служба НБУ, решение перечислить в бюджет сразу всю сумму было принято по согласованию с Министерством финансов.

В Нацбанке отмечают, что прогнозируемая ранее прибыль к перечислению в госбюджет в 2021 году составляла 22,63 млрд грн, таким образом в итоге было перечислено почти на 2 млрд грн больше.

В то же время законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено перечисление прибыли Национального банка в сумме 33 млрд грн.

Как сообщалось, ранее во второник Совет Национального банка (НБУ) на своем заседании утвердил годовую финансовую отчетность и распределение прибыли Нацбанка за 2020 год в общей сумме 40,73 млрд грн. В частности, из общей прибыли регулятора 16,29 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала, а 24,43 млрд грн – перечислено в госбюджет.

Ранее Национальный банк предупреждал о риске невыполнения плана по доходам в госбюджете на 2021 год, в том числе в части перечисления прибыли НБУ .

В частности, в НБУ указывали, что план по отчислениям НБУ в госбюджет на 2021 год в размере 33 млрд грн завышен приблизительно на 10 млрд грн.

Напомним, в 2020 году Национальный банк перечислил в государственный бюджет 42,72 млрд грн своей прибыли за предыдущий год, что на 2 млрд грн больше, чем запланировано законом о госбюджете.