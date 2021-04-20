Украина предложила создать центр инноваций и технологий в рамках ГУАМ, – вице-премьер

В рамках Организации за демократию и экономическое развитие Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы (ГУАМ) будет создан Международный центр инноваций и трансфера технологий ГУАМ, который станет частью будущей Международной корпорации инновационного развития "ГУАМ и Партнеры".

Об этом во время четвертого заседания Рабочей подгруппы по вопросам науки и инноваций ГУАМ заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

В части деятельности Рабочей подгруппы по вопросам науки и инноваций ГУАМ вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что решение о целесообразности ее постоянного состава было принято еще несколько лет назад. В то же время Уруский выразил надежду, что организационный процесс не закончится формированием рабочих групп, а в итоге увенчается созданием Международной корпорации инновационного развития "ГУАМ и Партнеры".

"Первый камень в фундамент этой корпорации заложим уже в ближайшее время, создав Международный центр инноваций и трансфера технологий ГУАМ. При этом привлечем к процессу и новых партнеров. Израильское правительство выразило желание стать партнером ГУАМ, прежде всего для сотрудничества в сфере науки и инноваций", – сказал глава Минстратегпрома.

По словам Уруского, для эффективного использования научного потенциала, развития и углубления сотрудничества в научной и инновационной сферах государств-членов ГУАМ необходимо создать нормативно-правовую и информационную базу совместной научной и инновационной деятельности, а начинать следует по согласованию перечня перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в рамках которых сформировать реестр научных исследований, планируемых к проведению в государствах-членах ГУАМ.