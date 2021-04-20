Шмыгаль анонсировал отмену НДС на билеты для внутренних авиарейсов

Кабинет министров разработает законопроект в введении нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки с целью удешевления авиабилетов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время совещания, посвященному этому вопросу, сообщает пресс-служба правительства.

Участники совещания рассмотрели вопрос введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков. По словам главы правительства, это необходимо для оживления украинского туризма.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", – сказал Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поручил Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфину провести необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Как сообщалось, ранее отменить НДС на билеты для внутренних авиарейсов требовали крупнейшие авиакомпании МАУ и SkyUp.