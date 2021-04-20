БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Шмыгаль анонсировал отмену НДС на билеты для внутренних авиарейсов

Шмыгаль анонсировал отмену НДС на билеты для внутренних авиарейсов

Кабинет министров разработает законопроект в введении нулевой ставки НДС на внутренние авиационные перевозки с целью удешевления авиабилетов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время совещания, посвященному этому вопросу, сообщает пресс-служба правительства.

Участники совещания рассмотрели вопрос введения нулевой ставки НДС на внутренние рейсы для украинских авиаперевозчиков. По словам главы правительства, это необходимо для оживления украинского туризма.

"Освобождение от налогообложения приведет к уменьшению затрат и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат более широкий доступ к быстрым и безопасным путешествиям внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток", – сказал Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр поручил Мининфраструктуры, Минэкономики и Минфину провести необходимую подготовительную работу и оперативно разработать соответствующие изменения в закон.

Как сообщалось, ранее отменить НДС на билеты для внутренних авиарейсов требовали крупнейшие авиакомпании МАУ и SkyUp.

авіація (2289) Кабмін (7956) ПДВ (428) авіасполучення (2520) Шмигаль Денис (1559)
А может цены на билеты снизить?
20.04.2021 19:36 Відповісти
ну да, доплачивать за придбаний білет...
за чий рахунок?
20.04.2021 22:24 Відповісти
В штатах вообще нет НДС. Тем более нет ни НДС, ни налога с продаж на все транспортные услуги. Живут же как-то...
20.04.2021 22:56 Відповісти
Ну хоть какая-то от них польза будет.
20.04.2021 23:10 Відповісти
це, боюся, буде єдине притомне рішення другого зе-генеративного уряду...
21.04.2021 00:55 Відповісти
все об феодало-олигархах печется а чего же вы не хотите отменить НДС за коммуналку???
21.04.2021 07:29 Відповісти
Было недостаточно выбрать комика, нужно было ещё и в раду протолкнуть всю синагогу коломойши. Давайте освободим от налогов его бизнес лично, чего там, заплатим. Главное при этом голосовальникам не выходить на протесты против своих выбраных клоунов, а молчать за кого голосовали.
21.04.2021 12:48 Відповісти
С дебилами у власти это приведёт к увеличению маржи авиаперевозчиков
21.04.2021 13:36 Відповісти

