Госрезерв купил тушенки на 46 миллионов по ценам выше магазинных

Государственное агентство резерва 13 апреля по результатам тендера заказало ООО "Эмми Он" мясных консервов на 46,08 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до июля на государственный "Комбинат "Свитанок" в с. Золочев Харьковской области поставят 600 тысяч банок тушеной говядины высшего сорта массой нетто 525 грамм по ГОСТ 4450:2005 по 76,8 грн за штуку или 146,29 грн за килограмм. Их оплатят в течение 30 рабочих дней.

Производителем продукции указано ООО "Риал Эстейт Сервис" Елены Глуховой, которым руководит Сергей Лабунский.

Консервы должны быть изготовлены не позднее чем за две недели и не ранее чем за три месяца до закладки в резерв и иметь срок годности четыре года с даты изготовления.

Цена сделки всего на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 46,2 млн грн.

Как отмечает издание, на днях военная часть Т0310 Минобороны заказала аналогичную тушеную говядину на 8% дешевле – по 135 грн за килограмм. Однако эта цена от ФЛП и она не включает НДС.

В супермаркете "Метро" аналогична говядина с таким сроком годности стоит 66,50 грн за банку, или 126,67 грн за килограмм. Это на 15% дешевле, но не включает доставку. Однако это розничная цена за банку, а не оптовая за сотни тысяч банок.

Читайте также: Ревизия выявила в Госрезерве испорченных товаров на 335 миллионов, – Минэкономики

Единственным допущенным конкурентом победителя нынешних торгов было столичное ООО "Днепр Ривер Групп", записанное на бухгалтера Татьяну Огинскую, которая работала в другом поставщике продуктов для тюрем – ООО "Тесткабель". Директором соперника является его предыдущий владелец Константин Хонич.

Столичную "Эмми Он" основали в 2015 году Алексей Соня и Максим Степаненко из юрфирмы "Легал Солюшнз", а директором был Валерий Мороз. Затем "Эмми Он" переписали на Анну Литвинову из с. Писаревка на Хмельнитчине, а руководителем стал киевлянин Юрий Мазниченко.

Литвинова возглавляет ООО "Сан-Энерджи Украина" киевлян Ирины Киреевой и Андрея Кмиты.

Во времена Виктора Януковича Кмита руководил Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и Управлением СБУ в Ивано-Франковской области. Его гражданская жена Марина Ставская владеет ООО "Подолье Промснаб", ООО "Днипрозбут" и ООО КПП "Броксервис", которые также выигрывали пищевые тендеры.

По данным "Слідство.Інфо", в апреле 2020 года СБУ обыскала дом Ставской в ​​поселке Козин. Это произошло в рамках дела о поставках некачественных продуктов в тюрьмы по завышенным ценам. СБУ считает, что частные фирмы поставляли списанные из Госрезерва продукты, которые не соответствуют государственным нормам. В частности курятину и рыбу, которые перед этим обрабатывали химическими веществами для товарного вида и увеличение веса. Эти продукты, отмечали в СБУ, опасно употреблять.

Как сообщалось, проведенная Минэкономики в прошлом году ревизия Государственного агентства резерва выявила просроченные товары на сотни миллионов гривен, недостачу зерна и нарушения в финансово-хозяйственной деятельности.

В том числе по результатам проверки хранения продуктов питания выявлены просроченные товары, которые могут быть только утилизированы, на сумму более 100 млн грн, а также просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн.