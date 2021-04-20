Ремонт двухэтажных поездов Skoda завершат не раньше конца года, – "Укрзализныця"

Капитальный ремонт двухэтажных чешских поездов Skoda АО "Укрзализныця" идет по графику, первый из этих двух поездов компания в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств из-за карантина ожидает получить до конца текущего года.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

По словам руководителя "Укрзализныци", все работы по ремонту поездов Skoda выполняются в коллаборации с собственным предприятием – Киевский электровагоноремонтный завод – и чешским заводом-изготовителем Skoda в Чехии.

"Такое партнерство позволяет удешевить и локализовать значительную часть ремонтных работ, которая может быть выполнена в Украине. При этом осуществить работу над ключевыми узлами, агрегатами и моторными тележками силами производителя. Средства на восстановление этих поездов мы предусмотрели в финплане на этот год", - отметил Юрик.

"Укрзализныця" при отсутствии форс-мажоров, связанных с карантинными ограничениями, планирует получить первый из двух поездов уже к концу 2021, а второй - в начале 2022 года.

Сейчас идет ремонт кузовов, рам тележек необмоторених вагонов, кровельного оборудования, токоприемников, кондиционеров, дверных систем, туалетов и системы водоснабжения, внутрисалонного оборудования, прибора безопасности, радиостанции, систем управления и другого. Будет модернизирована система видеонаблюдения, а прожекторы и освещение салона станут светодиодными. Для удобства пассажиров также будут добавлены розетки с USB-разъемами.

Для выполнения части работ присоединятся украинские предприятия на условиях субподряда, а также будут получены консультации от чешской стороны, так как это первый капитальный ремонт поездов такого класса в Украине. Моторные тележки головных вагонов электропоезда будут отправлены непосредственно к Skoda Transportation Group - так же, например, осуществлялся аналогичный ремонт моторных тележек Литовской железной дороги.

Также "Укрзализныця" рассматривает варианты маршрутов, на которых можно задействовать два скоростных поезда производства чешской Skoda после их ремонта. Среди них восстановление маршруту Киев-Харьков-Киев, Киев-Тернополь-Киев и организация нового маршрута Киев-Винница-Киев.

Окончательный выбор будет объявлен после завершения ремонта и испытательного рейса первого электропоезда.

Поезда Skoda EJ675 были приобретены еще перед чемпионатом по футболу Евро-2012. С тех пор их полноценный капитальный ремонт не проводился. Указанные электропоезда являются двухсистемными (курсируют электрифицированного участка на постоянном и переменном токе), каждый состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 - первого класса, 590 вторых. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.