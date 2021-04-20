Нацбанк повысил цены на награды и ордена для Управления делами Зеленского

Государственное управление делами 14 апреля заключило соглашение с Банкнотно-монетным двором Национального банка Украины на изготовление государственных наград за 18,05 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции. В частности, заказали ордена, медали, знаки отличия и нагрудные знаки к почетным званиям Украины.

Самой дорогостоящей наградой являются 30 комплектов ордена "Золотая Звезда" звания Герой Украины, которые стоят по 103 тыс. грн.

Как отмечает издание, год тому назад, в феврале 2020 года, комплект этих наград стоил в полтора раза дешевле – 67 тыс. грн. В 2019 году их покупали на 59% дешевле – за 64,76 тыс. грн. В 2017 году – на 78% дешевле, за 57,95 тыс. грн, а в 2015 году почти втрое дешевле – за 35,27 млн грн.

Подорожание этого ордена состоялось в основном за счет увеличения расходов на основные материалы. Кроме того, выросла заработная плата основных работников, общепроизводственные расходы, пенсионные и социальные отчисления.

Комплекты орденов князя Ярослава Мудрого I и IV степени также выросли в ценах на 60% против 2020 года. А знак к званию "Народный артист" на 40% – с 1 671 грн до 2339 грн.

Больше всего средств, а именно 3,54 млн грн, традиционно приходится на 2000 нагрудных знаков к почетному званию "Мать-героиня" по 1 771 грн. Это почти соответствует ценам 2020 года.