Черногория объявила об отмене всех ограничений для туристов из Украины

Черногория объявила об отмене всех ограничительных мер на посещение страны в этом туристическом сезоне для граждан Украины, России, Беларуси и Северной Македонии.

Об этом написал в Twitter министр финансов и социальной защиты Черногории Милойко Спаич, передает Европейская правда.

"С радостью сообщаем вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 года для граждан Российской Федерации, Беларуси, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в частности, ПЦР-тестирование", - написал Спаич.

Он не уточнил, когда именно начнут действовать новые правила для туристов.

С 17 апреля на большей части территории Черногории смягчены ограничительные меры. Действие комендантского часа сокращено, оно начинается с 00:00 вместо 22:00, и действует до 05:00.

Продолжена работа заведений питания, которые теперь открыты с 07:00 до 23:00 (вместо 21:00). Разрешено принимать посетителей в помещении.

Торговые центры и рынки работают на час дольше, с 07:00 до 22:00. Разрешена работа небольших магазинов и киосков. Открыли свои двери спортивные залы и фитнес-центры.