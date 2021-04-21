Вкладчики неплатежеспособных банков с начала года получили 320 миллионов, – Фонд гарантирования

В марте 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц, составили 34,4 млн грн. Всего за первые три месяца 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в пределах гарантированной суммы получили 319,7 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка. На начало апреля продолжается ликвидация 47 неплатежеспособных банков, ликвидацию 50 банков завершено.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 апреля, составила 14,84 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-марте поступило 1,11 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", составила 90,45 млрд грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4,69 млрд грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял НБУ.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95,14 млрд грн.