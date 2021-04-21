В Украине за сутки зафиксировали 12 162 новых случая COVID-19

По состоянию на 21 апреля в Украине за сутки зафиксировали 12 162 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 532 ребенка и 326 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также госпитализировали 4 411 человек, умерло 429 пациентов, выздоровело – 14 720. При этом совершили 109 007 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 974 118 человек, выздоровело – 1 514 472, летальных случаев зафиксировали 40 796, также провели 9 042 785 тестов.

С начала кампании вакцинации в Украине от COVID-19 привилось 477 833 человека, за прошедшие сутки – 15 042.

Днем ранее, 20 апреля, сообщили о 8 940 новых случаях заболевания, 19 апреля – о 6,5 тыс. случаях.