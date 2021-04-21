БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский создал комиссию для отбора кандидатов на должности судей КСУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины относительно лиц, которых назначает Президент".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, глава Офиса президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения относительно персонального состава этой конкурсной комиссии.

Кроме того, этим указом признается утратившим силу аналогичный президентский указ от 4 октября 2017.

Джерело:  Офис президента
Зеленський Володимир (2588) Президент (44) суд (3377) суддя (93) наказ (99)
