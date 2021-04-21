Зеленский создал комиссию для отбора кандидатов на должности судей КСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ № 167/2021 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины относительно лиц, которых назначает Президент".
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно документу, глава Офиса президента Андрей Ермак должен в десятидневный срок внести предложения относительно персонального состава этой конкурсной комиссии.
Кроме того, этим указом признается утратившим силу аналогичный президентский указ от 4 октября 2017.
Джерело: Офис президента
Микола Шафран
Беня Шихман
