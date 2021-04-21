Дочерний банк венгерского OTP в Украине выплатит 1,2 миллиарда дивидендов

Акционер "ОТП Банка" (одноименный венгерский банк) и наблюдательный совет решили направить часть прибыли за 2020 год в размере 1,2 млрд грн на выплату дивидендов в период с 21 мая по 30 июня 2021 года.

Об этом сообщает Finbalance.

Ранее сообщалось, что прибыль "ОТП Банка" за 2020 год составила 1,73 млрд грн. За 2019 год – 2,54 млрд грн, за 2018 – 1,97 млрд грн.

В декабре 2020 года "ОТП Банк" получили убыток в 240 млн грн, в январе 2021 года была прибыль 193,2 млн грн, в феврале – 184,4 млн грн.

"ОТР Банк" принадлежит венгерской группе OTP Bank, которая купила украинский банк в 2006 году у группы Raiffeisen.

"ОТП Банк" выступает флагманом банковской группы OTP, в состав которой также входят ООО "КУА "ОТП Капитал" и ООО "ОТП Лизинг".