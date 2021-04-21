Платные камеры принесли следственным изоляторам 3,3 миллиона, – Минюст

Вследствие реализации платных камер следственные изоляторы Украины заработали 3 302 011 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта, направляют на обновление бесплатных камер СИЗО. Уже обновлено 55 камер на 368 мест.

Больше всего таких помещений отремонтировано в Киевском следственном изоляторе – 13 камер на 168 мест, в Чортковском УИН – 9 камер на 35 мест, в Запорожском изоляторе – 6 камер на 27 мест, Николаевском – 6 камер на 10 мест и в Харьковском следственном изоляторе – 4 камеры на 37 мест.

Как сообщалось, 8 мая 2020 года Малюська сообщил, что в украинских следственных изоляторах запущена услуга платных камер с улучшенными условиями размещения.

Позже чиновник заявил, что первым справился Киевский изолятор - там заработали четыре камеры: одна двухместная, одна трехместная и две четырехместные. Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

По словам министра, целью введения услуги платных камер является ликвидация коррупции и дополнительное финансирование для следственных изоляторов.