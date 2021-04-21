"Николаевгаз" провел реконструкцию газовых систем для 98 потребителей

С начала 2021 года услугу реконструкции в АО "Николаевгаз" заказали 98 потребителей газа, совершено уже 46 реконструкций.

Как сообщает пресс-служба компании, клиенты обращаются за заменой или переносом газовых приборов, установкой дополнительного газопотребляющего оборудования, а также установкой счетчиков.

Отмечается, что потребителям, которые планируют осуществить реконструкцию газовой системы, следует помнить, что осуществлять эти работы имеют право исключительно специалисты, у которых есть соответствующее разрешение и лицензия. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения категорически запрещено законом.

Для того, чтобы заказать услугу реконструкции, нужно обратиться в Клиентское пространство 104 ua с заявлением. Каждого клиента сопровождает персональный менеджер, который контролирует все этапы выполнения работ, помогает индивидуально подобрать газовое оборудование.

"Николаевгаз" предоставляет услуги не только по реконструкции, но и по присоединению к газовым сетям комплексно. Это очень удобно, ведь клиенту не нужно самостоятельно контролировать все процессы - выдачу технических условий, разработку проекта, осуществление строительно-монтажных работ, прием в эксплуатацию. Клиент пишет заявление и предоставляет документы - дальше компания осуществляет комплекс необходимых работ к пуску газа. Клиент в телефонном режиме в любое время может поинтересоваться у персонального менеджера состоянием выполнения работ", - говорит начальник Николаевского управления клиентского сервиса ООО "104.ua" Юлия Давыдчук.

При этом, услуга по реконструкции доступна как для физических, так и для юридических лиц. Фиксированной стоимости услуги нет. Она рассчитывается индивидуально, в соответствии с проектом и комплексом работ.

В этом году "Николаевгаз" совершил уже 46 реконструкций. В прошлом году эту услугу получили более 200 клиентов компании.

АО "Николаевгаз" - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб.м газа