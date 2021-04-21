В Киеве обнаружили нелегальную продажу компьютерной техники на 85 миллионов

Правоохранители обнаружили у столичных предпринимателей неучтенного товара на 85 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

"Правоохранители установили, что на територии Киева и Киевской области действовала группа лиц, которая осуществляла реализацию компьютерной техники и мобильных телефонов разных известных торговых марок, путем их продажи через ряд физлиц-предпринимателей в точках продажи и с использованием интернет-магазина без отражения реальных объемов продажи в налоговой и бухгалтерской отчетности", – говорится в сообщении.

Во время обысков обнаружили наличные средства в размере 430 тыс. грн и неучтенные товарно-материальные ценности, а именно компьютерную технику, мобильные телефоны и подобное в количестве более 2 900 штук.

Ориентировочная стоимость обнаруженных предметов составляет около 85 млн грн.