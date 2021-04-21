Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca производства Южной Кореи

Министерство здравоохранения Украины 20 апреля зарегистрировало вакцину AstraZeneca-SKBio против COVID-19, которую производят в Республике Корея, для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что AstraZeneca-SKBio разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Республике Корея (SK Bioscience Co. Ltd) и имеет торговое название AstraZeneca-SKBio. Вакцину для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз, Индия и Канада.

"Напоминаем, что в Украине уже прививают вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови. Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми", – подчеркнули в министерстве.

Также в Минздраве добавили, что 22 апреля Украина ожидает в рамках глобальной инициативы COVAX поставку 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio. Часть партии будет оставлена для прививки второй дозой тех граждан, которые уже вакцинировались AstraZeneca/CoviShield, остальное будет использовано для первой вакцинации.