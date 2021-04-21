Нацбанк признал утратившими силу 4 документа предыдущих регуляторов небанковского рынка

национальный банк принял постановление о том, что четыре нормативно-правовых акта предыдущих регуляторов небанковского рынка теряют силу, так как утратили свою актуальность.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, регулятор прекратил действие распоряжения Госфинуслуг от 5 августа 2003 года № 26 "Об утверждении Порядка проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Также утратило силу распоряжение Госфинуслуг от 16 ноября 2006 года № 6426 "Об утверждении положения об осуществлении надзора за деятельностью филиалов страховщиков-нерезидентов и применения мер воздействия за нарушения законодательства о финансовых услугах и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовых актов".

Кроме этого, утратило силу распоряжения Госфинуслуг от 27 марта 2008 года №416 "Об утверждении положения об особенностях применения мер воздействия в виде отстранения руководства от управления финучреждением и назначения временной администрации и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовых актов".

Также прекращает действие распоряжение Нацкомфинуслуг от 1 октября 2015 года № 2372 "Об утверждении порядка применения санкций, предусмотренных законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", предъявление требований и осуществления контроля за их исполнением Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финуслуг, и признании утратившими силу некоторых распоряжений Госфинуслуг".

Однако, в Нацбанке напомнили, что приняты собственные нормативно-правовые акты, которые регулируют соответствующие отношения, в частности постановления от 30 июня 2020 №90, от 28 июля 2020 №106, от 1 февраля 2021 №12 и от 2 февраля 2021 №13.

"Согласно закону о "сплите" акты Нацкомфинуслуг, Госфинуслуг, изданные до 1 июля 2020 года, действуют до признания их утратившими силу, соответствующими нормативно-правовыми актами Национального банка или Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", – добавили в НБУ.