Нацкомиссия допустила к обращению в Украине казначейские облигации США
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 20 апреля приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Решение принято в отношении:
- казначейских облигаций правительства США/U.S. Treasury notes;
- облигаций SSB NO. 1 PLC;
- акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
- акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.
Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на украинских фондовых биржах и внебиржевом рынке.
В Нацкомиссии отметили, что на сегодня к обращению на украинском рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.
Джерело: НКЦБФР
