БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
463 1

Нацкомиссия допустила к обращению в Украине казначейские облигации США

Нацкомиссия допустила к обращению в Украине казначейские облигации США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 20 апреля приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Решение принято в отношении:

  • казначейских облигаций правительства США/U.S. Treasury notes;
  • облигаций SSB NO. 1 PLC;
  • акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;
  • акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на украинских фондовых биржах и внебиржевом рынке.

В Нацкомиссии отметили, что на сегодня к обращению на украинском рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.

Автор: 

Джерело:  НКЦБФР
біржа (546) НКЦПФР (283) цінні папери (52)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, в Украине для полного счастья еще только этих фантиков в обращении не хватало...
показати весь коментар
21.04.2021 11:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 