Нацкомиссия допустила к обращению в Украине казначейские облигации США

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 20 апреля приняла решение о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Решение принято в отношении:

казначейских облигаций правительства США/U.S. Treasury notes;

облигаций SSB NO. 1 PLC;

акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента iShares Asia 50 ETF;

акций инвестиционного биржевого фонда иностранного эмитента Vaneck Vectors Gold Miners ETF.

Ценные бумаги иностранного эмитента допускаются к обращению на украинских фондовых биржах и внебиржевом рынке.

В Нацкомиссии отметили, что на сегодня к обращению на украинском рынке капитала допущено 34 ценных бумаги иностранных эмитентов.