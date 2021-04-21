Минэкономики предложило приостановить экспорт семян подсолнечника

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Об этом свидетельствует проект постановления, обнародованный на сайте ведомства.

Министерство уточняет, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт на внутреннем рынке.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по предварительным данным Госстата, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2020 года прогнозируется на уровне 13,1 млн тонн, что на 13,9% меньше чем годом ранее, за счет уменьшения урожайности на 20%. Вследствие климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало нового маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляло всего 36,9% к имеющемуся объему предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30% – с 10 450 грн за тонну до 13 700 грн за тонну (без НДС).

"В настоящее время, спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масличной области остается высоким. За счет высокой конкуренции за сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем 2,1 раза. Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март 2020/2021 маркетингового периода увеличились против соответствующего периода 2019/2021 маркетингового периода в 6,8 раз и составили 183 тыс. тонн", – говорится в пояснительной записке.

Также подчеркивается, что рост цен на подсолнечное масло стало следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого составляет 85% от стоимости производства масла.

По данным Госстата, средняя цена производителей подсолнечного нерафинированного масла выросла на 46% к сентябрю 2020 года и в феврале текущего года составила 32 932 грн за тонну (рост на 78% к февралю 2020 года). Экспортная цена на подсолнечное масло с сентября 2020 года выросла на 91% или более чем в 2 раза по сравнению с апрелем предыдущего года. По состоянию на 1 апреля 2021 года она колебалась в пределах $1520-1580 за тонну.

Как сообщалось, ранее Минэкономики отказалось от идеи ограничить экспорт подсолнечного масла, вместо этого был подписан меморандум с ассоциацией "Укролияпром", в котором зафиксированы предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в размере 5,38 млн тонн.

По данным Таможенной службы, за 7 месяцев текущего МГ на внешние рынки уже поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла.