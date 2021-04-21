БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минэкономики предложило приостановить экспорт семян подсолнечника

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

Об этом свидетельствует проект постановления, обнародованный на сайте ведомства.

Министерство уточняет, что введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать цены на данный продукт на внутреннем рынке.

В пояснительной записке к документу отмечается, что по предварительным данным Госстата, валовой сбор семян подсолнечника урожая 2020 года прогнозируется на уровне 13,1 млн тонн, что на 13,9% меньше чем годом ранее, за счет уменьшения урожайности на 20%. Вследствие климатических особенностей выращивания подсолнечника наличие сырья на перерабатывающих масличных предприятиях на начало нового маркетингового периода (сентябрь 2020 года) составляло всего 36,9% к имеющемуся объему предыдущего маркетингового периода, а внутренние закупочные цены только за две недели сентября 2020 года выросли на 30% – с 10 450 грн за тонну до 13 700 грн за тонну (без НДС).

"В настоящее время, спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масличной области остается высоким. За счет высокой конкуренции за сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках, цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем 2,1 раза. Из-за высокой цены на семена подсолнечника на внешнем рынке объемы экспорта за период сентябрь-март 2020/2021 маркетингового периода увеличились против соответствующего периода 2019/2021 маркетингового периода в 6,8 раз и составили 183 тыс. тонн", – говорится в пояснительной записке.

Также подчеркивается, что рост цен на подсолнечное масло стало следствием существенного роста цен на семена подсолнечника, составляющая которого составляет 85% от стоимости производства масла.

По данным Госстата, средняя цена производителей подсолнечного нерафинированного масла выросла на 46% к сентябрю 2020 года и в феврале текущего года составила 32 932 грн за тонну (рост на 78% к февралю 2020 года). Экспортная цена на подсолнечное масло с сентября 2020 года выросла на 91% или более чем в 2 раза по сравнению с апрелем предыдущего года. По состоянию на 1 апреля 2021 года она колебалась в пределах $1520-1580 за тонну.

Как сообщалось, ранее Минэкономики отказалось от идеи ограничить экспорт подсолнечного масла, вместо этого был подписан меморандум с ассоциацией "Укролияпром", в котором зафиксированы предельные объемы экспорта подсолнечного масла в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) в размере 5,38 млн тонн.

По данным Таможенной службы, за 7 месяцев текущего МГ на внешние рынки уже поставлено 3,52 млн тонн подсолнечного масла.

Джерело:  Минэкономики
експорт (3993) Мінекономрозвитку (2062)
+5
Полгода назад уже нужно было этим заниматься. Мудаки
показати весь коментар
21.04.2021 13:34 Відповісти
+5
Уроды, доторговались семочками, такой цены на масло в Украине еще никогда не было.
показати весь коментар
21.04.2021 14:20 Відповісти
+2
нужно не приостанавливать, а полностью запрещать экспорт любого не переработанного сырья.
показати весь коментар
21.04.2021 13:04 Відповісти
нужно не приостанавливать, а полностью запрещать экспорт любого не переработанного сырья.
показати весь коментар
21.04.2021 13:04 Відповісти
Абсолютно верно. Разрешать экспорт только продукции/товаров с высокой, или хотя бы средней, добавленной стоимостью. Что будет способствовать развитию переработки и производства.
показати весь коментар
21.04.2021 15:08 Відповісти
Полгода назад уже нужно было этим заниматься. Мудаки
показати весь коментар
21.04.2021 13:34 Відповісти
Уроды, доторговались семочками, такой цены на масло в Украине еще никогда не было.
показати весь коментар
21.04.2021 14:20 Відповісти
И до сентября еще не раз удивят свежей ценой на масло.
показати весь коментар
21.04.2021 17:20 Відповісти
Халявщики поставляйте аграриям топливо и удобрения с нулевой наценкой ..
Решение популистов за чужой счёт ...
показати весь коментар
21.04.2021 20:02 Відповісти
Хахаха посмотри кто самый большой оператор)))) с какого перепугу веревка скупил все мощности.... А Украине жрать пальму🌴🛢
показати весь коментар
21.04.2021 20:31 Відповісти
Аграрии прямо скажем нестесняясь - подприкуели от жира..
показати весь коментар
21.04.2021 22:37 Відповісти
згадали ...
майже 3 місяці зростала ціна на соняшник і на олію - і всім було пофігу ... Зараз , коли ціни стабілізувались - тепер згадали ..))
показати весь коментар
21.04.2021 20:54 Відповісти
ви поясніть людям чому за кордоном наша ж олія коштує дешеве ніж на внутрішньому ринку ,але в кого це питати,в Україні що уряд є )) АМКУ аУУУУУУУ......
показати весь коментар
21.04.2021 21:58 Відповісти
Посмотри кто больше всех получил возврат НДС))))
показати весь коментар
21.04.2021 22:45 Відповісти
Рекультивация подсолнечника - 8 лет. Европа и другие страні не гробят свою землю.
А Украину используют как сырьевой продукт.
показати весь коментар
22.04.2021 07:28 Відповісти
ваЗЕлиновский экономист))) сначало этот Сброд вывозит маски-респираторы 3 класса по 2 гр в китай, а потом закупают по 20 какое то непонятное Гавно, то же и с маслом и стратегическими запасами страны, ну что ЗЕБилы вы еще не поняли кого посадили в "кресло"???
показати весь коментар
22.04.2021 08:05 Відповісти
Надо не экспорт запретить,а ввести пошлину 20$ с тонны, и экспорт есть и бюджет наполняется и переработка не стоит.
показати весь коментар
22.04.2021 11:30 Відповісти
А почему нужно вывозить семечки в сыром виде, а не готовое масло? Или мы уже настолько дикари, что не имеем мощностей для его производства?
показати весь коментар
22.04.2021 12:05 Відповісти
Вывозят всё ; семена, нерафинированное масло, шрот и даже лузгу( на брикеты для отопления и подкорм птиц)
показати весь коментар
22.04.2021 14:11 Відповісти
ну с маслом шротом и лузгой это еще понятно. Это хоть продукты переработки какие-никакие. Но навалом семечку (просто очищенную от мусора, наверное) - это жесть, при том что в стране масса тех, кто может переработать и поднять стоимость экспортируемого. И, блин, дать работу в стране.
показати весь коментар
22.04.2021 15:38 Відповісти

