Morgan Stanley рекомендовал покупать привязанные к росту ВВП облигации Украины

Аналитики Morgan Stanley считают целесообразным использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины (котировки на вечер вторника 102,4%), особенно если цена опустится ниже 100%, для покупки этих инструментов, так как их справедливая стоимость существенно выше и составляет около 145%.

В отчете банка от 19 апреля отмечается, что второй квартал этого года принесет первую выплату по этим бумагам и может показать двузначные темпы роста экономики страны, передает Интерфакс-Украина.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, в зависимости от результатов экономического роста в 2021 и 2022 годах существует значительный, до 30 процентных пунктов, потенциал роста цены ВВП-варрантов Украины.

В отчете указано, что более привлекательными в последние недели стали выглядеть и украинские еврооблигации, хотя геополитическая неопределенность пока не позволяет занять по ним четкую позицию.

По мнению аналитиков инвестбанка, из всего спектра еврооблигаций Украины предпочтительнее выглядят долларовые бумаги с погашением в сентябре 2024 года и 2025 году, а также в евро с погашением в 2026 году из-за увеличения спреда по сравнению с долларовыми облигациями.

Аналитики добавляют, что ОВГЗ сейчас выглядят не так привлекательно, как еврооблигации, их реальная доходность невысока, и следует ждать более дешевой их оценки.

На прошлой неделе в кредитной стратегии по Украине Morgan Stanley, объясняя свою осторожную позицию по еврооблигациям страны, указывал также на медленное продвижение реформ и задержку с траншем МВФ, COVID-19, а также в целом на риски по развивающимся рынкам.

В то же время аналитики отмечали лучшие, чем ожидалось, результаты 2020 года и благоприятный макроэкономический фон на 2021 год с небольшим дефицитом текущего счета.

Как сообщалось, ожидается, что Министерство финансов Украины 31 мая проведет первую выплату по ВВП-варрантам (VRI) на сумму около $38 млн.

В августе 2020 года Минфин объявил, что Украина выкупила на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов. Сумма сделки оценивалась примерно в $275 млн.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам будут осуществляться ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года – то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% – то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами.

Ориентировочно выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $40 млн.