BlaBlaCar купил украинскую компанию для автобусных перевозок

BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для автомобильных поездок, объявила о покупке украинской компании по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Как сообщается в пресс-релизе BlaBlaCar, соглашение с Octobus позволит ускорить цифровизацию рынка автобусных перевозок в Украине и масштабировать ее в страны, где автобусные операторы все еще продают большую часть своих билетов офлайн на автостанциях и в кассах.

Octobus – это облачная платформа, созданная в Украине, с помощью которой автобусные перевозчики получают возможность автоматизировать свои бизнес-процессы, от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком.

Стартап был основан в Киеве в 2018 году и развивался украинский командой. На сегодняшний день продуктом Octobus пользуются десятки автобусных перевозчиков из восьми стран мира. В Украине Octobus объединяет автобусных перевозчиков, основные автовокзалы и онлайн-агентства в единое дистрибьюторские пространство, позволяющее продавать десятки тысяч автобусных билетов ежемесячно.

"Благодаря совместным усилиям Octobus и BlaBlaCar автобусные перевозчики получат ключевой функционал, который поможет им быть конкурентоспособными и увеличивать темпы развития в текущих рыночных условиях. Среди них – возможность сформировать собственный сайт и мобильное приложение для онлайн-продаж, а также собственный колл-центр для продаж по телефону и мобильное приложение для водителей и персонала", – отмечается в сообщении.

BlaBlaCar также объявил о привлечении инвестиций в размере 97 млн ​​евро, что позволит компании сохранить текущие темпы роста, а также развивать автобусный бизнес, в том числе и в Украине.

BlaBlaCar – крупнейшая в мире платформа для поездок, она официально представлена в следующих 22 странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире.

купівля (1361) ІТ-індустрія (568) додаток (308) BlaBlaCar (21) автобус (270)
Более ублюдочного, циничного удаления конкурентов наверное история не знает. Бла бла кар просто скотство, моральное уродство. С какого хрена указывают водителю, что ему выгодно, а что нет, получает он прибыль или должен возить за спасибо и себе в минус? У нас типа рынок, выгодно пассажиру, он поедет, нет, не поедет. Этот грёбанный сервис позиционирует себя как вселенская добродетель, на самом деле зарабатывает на других. Ещё если собрались ехать, а есть на ваше время коллеги перевозчики- не стесняйтесь регистрируйтесь у них как пассажир и отказывайтесь от поездки (водитель попросил больше денег)- их обязательно забанят. Могут и вас, это ублюдский блаблакар
21.04.2021 13:40 Відповісти
Слово Россия в послужном списке и у меня навечно потеряно желание воспользоваться услугами алчного и всеядного сервиса.
21.04.2021 14:46 Відповісти
Создай что-тот лучшее
21.04.2021 15:25 Відповісти
такие вещи должно контролировать государство, это моё мнение- иначе очень похоже на сговор и монополизацию перевозок. А так ваш совет выглядит так,- вас обсчитали и нахамили в магазине,-постройте что то лучше и торгуйте честно
21.04.2021 15:32 Відповісти
Ну тогда государство должно контролировать расчет кассирами счетами в магазине , запретить компьютеры , суть примерно та же.
Они создали сервис ,где пассажир в нужном направлении может уехать за час.
Не нужно за 3 недели до поездки ехать покупать билеты и т.д.
21.04.2021 15:36 Відповісти
государство и контролирует кассовыми аппаратами, компьютеры запрещать не надо, а монопольный сговор и удаление конкуренции- нечистоплотный бизнес иностранцами в нашей стране. То что они создали было вначале прекрасно, сейчас ублюдочность и скотство.
21.04.2021 15:39 Відповісти
объясните более детально
21.04.2021 15:45 Відповісти
)))
21.04.2021 15:52 Відповісти
Эх помню однажды хотел с экономить и выставить поездку.
Стоимость ставил из расчета (срадний расход * стоимость бенза на ОККО * растояние поездки)\4
Так этот сраносервис заявил, что я хочу зарабатывать, а у них мол сервис по шерингу бенза.
Когда я сраному саппорту скинул скинул линки на официальные тех характеристики машины, на сайт ОККО с стоимостью бенза и скрин с растоянием поездки, мне сказали что я прав, но всеравно они ограничат стоимость поездки, по тому что у них сервис говно.
21.04.2021 18:17 Відповісти
Вообще пассажиры считают, что так и надо,- мол ты ж с добрыми намерениями собрался его подвезти, всё равно ведь едешь. Так вези за "спасибо братан" Многим это нравится- можно кляузничать, давать оценки, ну и прочее гавно, что мило общей массе. "Ездил на блаблакаре"))
21.04.2021 21:24 Відповісти
Какие, в попу, билеты?
Наликом водителю - и вперёд!
показати весь коментар
