BlaBlaCar купил украинскую компанию для автобусных перевозок

BlaBlaCar, крупнейшая в мире платформа для автомобильных поездок, объявила о покупке украинской компании по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Как сообщается в пресс-релизе BlaBlaCar, соглашение с Octobus позволит ускорить цифровизацию рынка автобусных перевозок в Украине и масштабировать ее в страны, где автобусные операторы все еще продают большую часть своих билетов офлайн на автостанциях и в кассах.

Octobus – это облачная платформа, созданная в Украине, с помощью которой автобусные перевозчики получают возможность автоматизировать свои бизнес-процессы, от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком.

Стартап был основан в Киеве в 2018 году и развивался украинский командой. На сегодняшний день продуктом Octobus пользуются десятки автобусных перевозчиков из восьми стран мира. В Украине Octobus объединяет автобусных перевозчиков, основные автовокзалы и онлайн-агентства в единое дистрибьюторские пространство, позволяющее продавать десятки тысяч автобусных билетов ежемесячно.

"Благодаря совместным усилиям Octobus и BlaBlaCar автобусные перевозчики получат ключевой функционал, который поможет им быть конкурентоспособными и увеличивать темпы развития в текущих рыночных условиях. Среди них – возможность сформировать собственный сайт и мобильное приложение для онлайн-продаж, а также собственный колл-центр для продаж по телефону и мобильное приложение для водителей и персонала", – отмечается в сообщении.

BlaBlaCar также объявил о привлечении инвестиций в размере 97 млн ​​евро, что позволит компании сохранить текущие темпы роста, а также развивать автобусный бизнес, в том числе и в Украине.

BlaBlaCar – крупнейшая в мире платформа для поездок, она официально представлена в следующих 22 странах: Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Голландия, Германия, Индия, Испания, Италия, Люксембург, Мексика, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Франция, Чехия и Хорватия.

На рынок Украины BlaBlaCar вышел в начале 2014 года, купив украинский стартап "Подорожники". На сегодняшний день количество украинских пользователей превышает 5 млн человек, а Украина вошла в топ-3 самых быстрорастущих стран для BlaBlaCar в мире.