Украина начала расследование против импорта крахмала из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) по жалобе Ассоциации производителей картофеля и крахмалопродуктов Украины возбудила антидемпинговое расследование против импорта крахмала из Беларуси.

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер", рассмотрев жалобу объединения, МКМТ нашла достаточно доказательств того, что импорт белорусского крахмала в Украину мог осуществляться по демпинговым ценам, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Комиссия пришла к выводу, что доля такого импорта в 2017-2019 годах росла, колеблясь в пределах от 25,1% до 84,6%.

За аналогичный период часть демпингового импорта в общем потреблении Украиной картофельного крахмала колебалась от 9,7% до 27,8%, а относительно его производства – от 15,8% до 54%.

При этом цены демпингового импорта в течение периода исследования были ниже уровня цен и уровня себестоимости продукции, производимой украинским предприятием "Вимал", от имени которого было инициировано расследование.

МКМТ сообщила, что ассоциация привела в жалобе достаточно доказательств того, что импорт беларусского крахмала мог причинять ущерб национальному товаропроизводителю, приводя, среди прочего, к сокращению объемов производства, увеличению запасов товара на складах, уменьшению коэффициента ликвидности и прибылей компании на внутреннем рынке, постоянному снижению рентабельности.

Комиссия поручила проведение антидемпингового расследования Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным Госстата, во второй половине 2020 года Украина импортировала 285,8 тонн картофельного крахмала из Республики Беларусь на общую сумму $188,6 тыс, что составило 35,3% от всего экспорта данного продукта.

За аналогичный период 2020 года Украина импортировала 201 тонну крахмала из Польши на $135,5 тыс, и 154 тонны из Дании на $145,5 тыс.

При этом Украина экспортировала во второй половине 2020 года 1,23 тыс. тонн картофельного крахмала на $923 тыс, 95,4% которого было поставлено в Китай.