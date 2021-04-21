Нацкомиссия разработала новые стандарты управления участников рынка капитала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила проект Стандартов корпоративного управления в профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынков.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Проект состоит из шести разделов, в которых прописаны следующие нормы:
- распределение профессиональных участников по типам;
- требования к созданию и функционированию органа, ответственного за осуществление наблюдения;
- введено понятие "коллективной годности органа";
- требования к системе внутреннего контроля и особенности функционирования ее подразделений: комплаенса, управления рисками, внутреннего аудита;
- квалификационные и другие требования к лицам, обеспечивающим функционирование системы внутреннего контроля, в частности, требования к деловой репутации;
- требования относительно определения идентифицированного персонала профессионального участника, а именно лиц, деятельность которых имеет значительное влияние на профиль рисков.
К тому же, предусмотрены нормы относительно установления вознаграждения персоналу профессионального участника и особенности ее определения для разных категорий. Также отмечены особенности выплаты вознаграждения акциями или правами на акции, порядок раскрытия информации о вознаграждении и так далее.
Джерело: НКЦБФР
