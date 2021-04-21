БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацкомиссия разработала новые стандарты управления участников рынка капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила проект Стандартов корпоративного управления в профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Проект состоит из шести разделов, в которых прописаны следующие нормы:

  • распределение профессиональных участников по типам;
  • требования к созданию и функционированию органа, ответственного за осуществление наблюдения;
  • введено понятие "коллективной годности органа";
  • требования к системе внутреннего контроля и особенности функционирования ее подразделений: комплаенса, управления рисками, внутреннего аудита;
  • квалификационные и другие требования к лицам, обеспечивающим функционирование системы внутреннего контроля, в частности, требования к деловой репутации;
  • требования относительно определения идентифицированного персонала профессионального участника, а именно лиц, деятельность которых имеет значительное влияние на профиль рисков.

К тому же, предусмотрены нормы относительно установления вознаграждения персоналу профессионального участника и особенности ее определения для разных категорий. Также отмечены особенности выплаты вознаграждения акциями или правами на акции, порядок раскрытия информации о вознаграждении и так далее.

Джерело:  НКЦБФР
стандарт (42) НКЦПФР (283)
