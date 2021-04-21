БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин продлит карантин до 30 июня

Кабмин продлит карантин до 30 июня

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить карантин до 30 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание Кабмина.

"Правительство продлит до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина", – сказал Шмыгаль.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемические ограничения во время грядущих праздников Пасхи и майских выходных.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений.

Кабмін (7957) карантин (2077) Шмигаль Денис (1559) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)
Топ коментарі
+9
В нормальных странах, до 30 июня уже всех вакцинируют и пандемия сойдет на пустяковый уровень, но лох 73% должен страдать за свой выбор в апреле 2019-го поэтому пандемия в этой стране не закончится в ближайшие годы! Зато коля-котлета еще раз днюху отпразднует весело
21.04.2021 14:41 Відповісти
+3
Якого року ?
21.04.2021 13:53 Відповісти
+3
Кабмин продлит карантин до 30 июня - Цензор.НЕТ 8566
21.04.2021 15:06 Відповісти
Якого року ?
21.04.2021 13:53 Відповісти
В нормальных странах, до 30 июня уже всех вакцинируют и пандемия сойдет на пустяковый уровень, но лох 73% должен страдать за свой выбор в апреле 2019-го поэтому пандемия в этой стране не закончится в ближайшие годы! Зато коля-котлета еще раз днюху отпразднует весело
21.04.2021 14:41 Відповісти
В нормальных странах, до 30 июня уже всех вакцинируют и пандемия сойдет на пустяковый уровень

Последствия вакцинации в Америке https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI https://www.youtube.com/watch?v=TkMtVZCWWUI
21.04.2021 16:50 Відповісти
Кабмин продлит карантин до 30 июня - Цензор.НЕТ 2257
21.04.2021 14:49 Відповісти
Кабмин продлит карантин до 30 июня - Цензор.НЕТ 8566
21.04.2021 15:06 Відповісти
Транспорт надо запускать уже, бо это полная херь! Лучше бы не карантины делали, а вакцинацию проводили масштабную!
21.04.2021 15:35 Відповісти
Выше я дал ссылку на последствия вакцинации в Америке.
21.04.2021 16:51 Відповісти
Ясно понятно, безработных будет 73%
21.04.2021 16:32 Відповісти
ууууууурррррраааааа.....КАРАНТИН...опятььььь.....МАГАЗИНЫ ШОЛИ ГРАБИТЬ БУДЕМ ЗИМОЙ...и ЗЕЛЕНСКОГО С ЕГО ВЕРТУХАЯМИ....а шо сидеть на КАРА-н и тине приятно нифигасе...два года на карантине...ЗНАЧИТ УКРАИНА САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА
21.04.2021 18:59 Відповісти
ну шизофреники они капитальные
21.04.2021 19:01 Відповісти
А калян-котлета про это знает?
21.04.2021 19:02 Відповісти
Під час жидівських свят саблюдайтє мєри
