5 785 12
Кабмин продлит карантин до 30 июня
Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить карантин до 30 июня.
Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание Кабмина.
"Правительство продлит до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина", – сказал Шмыгаль.
Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемические ограничения во время грядущих праздников Пасхи и майских выходных.
Как сообщалось, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений.
