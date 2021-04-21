Кабмин продлит карантин до 30 июня

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, принял решение продлить карантин до 30 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, открывая заседание Кабмина.

"Правительство продлит до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и соответственно карантина", – сказал Шмыгаль.

Премьер призвал граждан соблюдать противоэпидемические ограничения во время грядущих праздников Пасхи и майских выходных.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля, ослабив ряд ограничений.