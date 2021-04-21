Кабмин утвердил порядок проведения инвентаризации лесов

Кабинет министров утвердил порядок проведение национальной инвентаризации лесов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение даст возможность получить исчерпывающую информацию о количестве и качестве лесов в Украине. Данные будут собираться ежегодно в течение пяти лет.

"Как результат: государство и общество получат всю информацию о том где, сколько и в каком состоянии находятся леса в Украине. Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйства и для будущего нашей страны", – отметил Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что в последний раз учет украинских лесов проводился в 2011 году.

Напомним, в июне 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов". Закон предусматривает создание в Украине новой системы сбора обоснованных данных о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.