Кабмин утвердил порядок выделения беспроцентных кредитов для малообеспеченных семей

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, утвердил порядок предоставления помощи для получения экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, размер и условия возвращения такой помощи.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, принятым в прошлом году законом предусмотрена возможность предоставления таким семьям одноразовой беспроцентной помощи за счет госбюджета, однако порядок предоставления такой помощи до сих по не утвержден.

"Главным механизмом стимулирования граждан к возвращению на рынок труда является предоставление беспроцентной возвратной одноразовой помощи. Такая финансовая помощь будет предоставляться неработающим трудоспособным лицам из числа членов малообеспеченных семей для закупки оборудования и материалов с целью организации собственного бизнеса", – сказано в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, предоставление помощи для восстановления экономической самостоятельности малообеспеченных семей вводится с 2022 года за счет средств госбюджета на соответствующий год.

Размер такой помощи не может превышать 15 размеров минимальной зарплаты и будет предоставляться через органы социальной защиты населения, в частности через Центры занятости.

При этом установлено, что такая помощь не будет подлежать возврату, если сумма уплаченных налогов ее получателем за трехлетний период превысит размер такой помощи.

Как сообщалось, в июне 2020 года Верховная Рада приняла закон, которым введена помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи в виде единовременной беспроцентной возвратной ссуды для организации предпринимательской деятельности и вывода семьи из бедности.

Порядок предоставления такой помощи, ее размер и условия возврата будет определять Кабинет министров.