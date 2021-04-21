БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Фонд госимущества выставил на продажу Иванковский спиртзавод за 20 миллионов

Фонд государственного имущества объявил об аукционе по приватизации отдельного имущества Иванковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, онлайн-торги состоятся 20 мая.

Активы объекта приватизации расположены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области.

Общая площадь зданий и сооружений составляет 10 тыс. кв. м, среди которых: главный корпус, дрожжебродильное отделение, мастерские, бардонасосная станция, лаборатория, склады, гаражи, пилорама.

Всего перечень имущества, которое выставят на аукцион, состоит из 743 наименований зданий, оборудования, движимого и недвижимого имущества. Общая площадь земельных участков – 37,66 га.

Стартовая цена актива составляет 20 372 540 грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Автор: 

Джерело:  Фонд госимущества
приватизація (1395) спирт (226) ФДМУ (1402)
