Фонд госимущества выставил на продажу Иванковский спиртзавод за 20 миллионов
Фонд государственного имущества объявил об аукционе по приватизации отдельного имущества Иванковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".
Как сообщает пресс-служба Фонда, онлайн-торги состоятся 20 мая.
Активы объекта приватизации расположены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области.
Общая площадь зданий и сооружений составляет 10 тыс. кв. м, среди которых: главный корпус, дрожжебродильное отделение, мастерские, бардонасосная станция, лаборатория, склады, гаражи, пилорама.
Всего перечень имущества, которое выставят на аукцион, состоит из 743 наименований зданий, оборудования, движимого и недвижимого имущества. Общая площадь земельных участков – 37,66 га.
Стартовая цена актива составляет 20 372 540 грн.
Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".
