"Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, - НКРЭКУ"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует, что средневзвешенный "зеленый" тариф в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшится на 4,4% (с 399,89 грн до 382,12 грн за МВт-ч), однако общая стоимость электроэнергии по этому тарифу возрастет на 23,3% – с 40,58 до 50,03 млрд грн.

Об этом сообщил начальник отдела альтернативной и возобновляемой энергетики НКРЭКУ Александр Михайловский во время конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", передает отраслевое издание ExPro.

Согласно расчетам НКРЭКУ, общая стоимость "зеленой" электроэнергии возрастет за счет увеличения объема отпуска электроэнергии из ВИЭ.

При этом выплаты по "зеленому" тарифу, по данным регулятора, должны быть обеспечены за счет следующих источников:

21,66 млрд грн – услуга в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго";

17,36 млрд грн – сумм средства, которую сможет заработать ГП "Гарантированный покупатель" за счет продажи объемов электроэнергии на рынке "на сутки вперед";

11,55 млрд грн – доля выплат по "зеленому" тарифу (20%), которая, согласно законодательству, должна быть компенсирована из бюджета (или за счет выпуска ОВГЗ);

2,47 млрд грн – стоимость ограничений (компенсация) генерации из ВИЭ, которую должно будет выплатить НЭК "Укрэнерго" производителям из ВИЭ.

"Доля 20%, в соответствии с законом №810 должна была быть предусмотрена в бюджете Украины, будет составлять 11,5 млрд грн... Есть 53 млрд грн – это общий объем средств, которые необходимо оплатить в 2021 году за электроэнергию из возобновляемых источников" –сказал представитель НРКЭКУ .

По оценкам регулятора, общий объем производства электроэнергии из ВИЭ в 2022 году превысит 15 млрд кВт-ч (в 2020 году, по данным Минэнерго, он составил 10,86 млрд кВт-ч).

"Динамика ввода новых объектов в эксплуатацию значительно упала, при этом отпуск будет продолжать увеличиваться в этом году и в следующем.... Многие объекты продолжают присоединяться к сетям... По итогам 2022 года будет перейден рубеж 15 млрд кВт-ч" , – добавил Михайловский.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.