Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, – НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует, что средневзвешенный "зеленый" тариф в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшится на 4,4% (с 399,89 грн до 382,12 грн за МВт-ч), однако общая стоимость электроэнергии по этому тарифу возрастет на 23,3% – с 40,58 до 50,03 млрд грн.

Об этом сообщил начальник отдела альтернативной и возобновляемой энергетики НКРЭКУ Александр Михайловский во время конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", передает отраслевое издание ExPro.

Согласно расчетам НКРЭКУ, общая стоимость "зеленой" электроэнергии возрастет за счет увеличения объема отпуска электроэнергии из ВИЭ.

При этом выплаты по "зеленому" тарифу, по данным регулятора, должны быть обеспечены за счет следующих источников:

  • 21,66 млрд грн – услуга в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго";
  • 17,36 млрд грн – сумм средства, которую сможет заработать ГП "Гарантированный покупатель" за счет продажи объемов электроэнергии на рынке "на сутки вперед";
  • 11,55 млрд грн – доля выплат по "зеленому" тарифу (20%), которая, согласно законодательству, должна быть компенсирована из бюджета (или за счет выпуска ОВГЗ);
  • 2,47 млрд грн – стоимость ограничений (компенсация) генерации из ВИЭ, которую должно будет выплатить НЭК "Укрэнерго" производителям из ВИЭ.

"Доля 20%, в соответствии с законом №810 должна была быть предусмотрена в бюджете Украины, будет составлять 11,5 млрд грн... Есть 53 млрд грн – это общий объем средств, которые необходимо оплатить в 2021 году за электроэнергию из возобновляемых источников" –сказал представитель НРКЭКУ .

По оценкам регулятора, общий объем производства электроэнергии из ВИЭ в 2022 году превысит 15 млрд кВт-ч (в 2020 году, по данным Минэнерго, он составил 10,86 млрд кВт-ч).

"Динамика ввода новых объектов в эксплуатацию значительно упала, при этом отпуск будет продолжать увеличиваться в этом году и в следующем.... Многие объекты продолжают присоединяться к сетям... По итогам 2022 года будет перейден рубеж 15 млрд кВт-ч" , – добавил Михайловский.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.

Автор: 

"Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, - НКРЭКУ"
Твою мать!
Это безумие когда-нибудь прекратится или нет?
21.04.2021 14:53 Відповісти
+7
догадайтесь кто обогатится....- а кто заплатит...
21.04.2021 15:29 Відповісти
+5
рыжую скотину на гилляку!
показати весь коментар
21.04.2021 15:51 Відповісти
"Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, - НКРЭКУ"
Твою мать!
Это безумие когда-нибудь прекратится или нет?
21.04.2021 14:53 Відповісти
в ближайшее время нет...
21.04.2021 15:30 Відповісти
О, ужас! А это ж можно было украсть!
21.04.2021 22:24 Відповісти
Прикинь - це і є крадіжка. А ти навіть не помітив, як 50 лярдів тю-тю.
22.04.2021 04:29 Відповісти
А почему вы не жалуетесь, что вас обворовывают предприниматели, которые продают ту или иную продукцию? Они же тоже имеют процент, хотя ни копейки не потратили на производство! Так и с инвесторами, с какого перепугу вам кто-то должен продавать электроэнергию по себестоимости? Т.е. тут вы замечаете проблему, а в других отраслях слепо не видите. Уважаемые все имеет свою цену, так само и независимость от кого либо
22.04.2021 07:48 Відповісти
В три дорога это не процент а в три раза дороже и притом в принудительном порядке должны покупать
Себестоимость ее несколько центов во всем Мире а не12-15 евроцента как у нас
22.04.2021 08:12 Відповісти
Ты идиот, Ваня?
Почему я должен платить за продукцию, которую не хочу покупать?
22.04.2021 10:16 Відповісти
Почему можно?,-крадут же - цены то на "Зе" э/э не конкурентные,-не допущены мелкие и средние производители и не плавающие на рынке под воздействием спроса и предложения , а значит не рыночные , потому и цена скорее всего упала-бы,в ЕС оптовая цена 4-5 центов и государство не доплачивает, а может только освобождать или нет от налогов, а тут цену просо посчитали сколько олигарзам и депутатам в конверты надо и установили цены согласно "Закона"-13-15 евро центов,где это видано цены по закону? а народ должен платить владельцам капитала этот мошеннический бред,за счет искуственного повышения тарифов и бюджета или как выразились чиновники от власти за счет выпуска ОВГЗ, как будто по ОВГЗ не из бюджета надо платить только еще с 15 пожизненными %,так как бюджет дефицитный,кстати тоже % не рыночными , так как депозиты в $ 2%, то можно было под облигации брать под теже 2 или 3%,а не 12-15,несмотря, что в Конституции записано, что Украина это демократическое с рыночной экономикой,социальное государство , когда налоги идут на социалку и на оборону а не на префиренции от власти даже не на крупный бизнесу где много владельцев, а 100% капитал в одних руках тоесть олигархам , в тех же США и ЕС не допускаются корпорации к размещению акций на фондовой бирже, не говоря о преференциях отдельных олигархов,где один владелец имеет больше 30% акций, тем более не технологические , когда товар производят за счет интелекта , а за счет приватизированных природных ресурсов у государства, без согласия народа, когда рента толжна постутать всему народу. НА "Западе" могут давать преференции крупному бизнесу ,но не монопольному владельу, а отрасли экономики,автомобилестроению, сельскому хозяйству,или где посчитае правительство поддердать экономику с целью удовлетворения спроса на социальный товар.Безусловно если надо спасать экологию,то спрос и надо давать преференции , но не 10 офшорным олигархам,которые платят налоги за границей завезли в Украину солн.панели,которые надо утилизировать, а украинцы должны оплатить не рыночные цены, а надо создавать инвес.условия прежде всего для населения,и даже давать субсидии на бизнес,тем кто постоянно не "прогарает" что бы путем производства сбывая товар,но только по рыночным ценам и получало прибыль и достойную зарплату.Тогда в стране производства станет больше, удовлетворяя спрос или если на дотации то потребность в экологии , а население а не олигархи будут получать доход,и увеличеным спросом будет дальше двигать производствои экономику, таким образом население,страна и государство будет больше производить конкурентного товара и становиться развитыми и богаче лиш бы власть не крала , а если крадет,то надо менять, как перчатки и к ответу , другого выхода нет или мы станем нормальной страной или страна от коррупции и дальше будет разрушаться, а врагам даже делать ни чего не надо, имея такую власть -врагов не надо.
22.04.2021 15:21 Відповісти
Это не безумие. Это как говорят порохоботы ПЭРЭМОГА. Тариф по зеленому тарифу напомните мне при ком был подписан , чето у меня память хромает.
22.04.2021 11:48 Відповісти
Да?
А если Петя сделал глупость - то её отменять не нужно?
22.04.2021 12:45 Відповісти
А ну давай поясни мне как его отменить я чето торможу, наставлены уже поля этих станций ( многие депутаты в этом учавствуют имена известны ) Подписаны договора лет на 10 вперед .
Типа Зеля должен прокурорам сказать фас и они должны с пальца высосать предлог как поменять тариф, а потом тупицкий во главе , скажет это все неправильно поданый позов. А порох с остальными шакалами будет гигикать и и говорить,ю смотрите Зеля зебил.
23.04.2021 13:10 Відповісти
Для начала отменить соответствующий закон. А в подписаных договорах должен быть форс-мажор.
23.04.2021 13:17 Відповісти
Ну так если ты в курсе, там сделали рокировки в центр энерго, отмели их тему чтобы делать с электрики биржу, а действовать на долгосрочных договорах, по зеленой энергетики этих упырей попросили немного подвинуться по тарифу. Вроде бы какой-то консенсус нашли. Но это не означает, что они подвинулись в 2-3 раза , а там так надо. Они вопят мы рассчитывали на такой тариф уже вложились взяли кредиты в банках будьте добры выполняйте договора. Если ты в курсе тарифы законами не устанавливаються, так как в мире все меняеться и нельзя написать закон хлеб стоит 5 коп.
23.04.2021 14:17 Відповісти
Ну какой форс мажор , ты что ребенок, любой суд развалит это дело в два счета, в суде скажут если вы не умеете считать и работать головой, то работайте руками. Адвокатам тока дай они за бабло маму родную продадут. Ты хоть сталкивался с адвокатами, они с успехом защищают отпетых преступников они сколькие как гавно. Для них деньги НАМНОГО выше человеческой морали.
23.04.2021 14:21 Відповісти
А ты в курсе, что в судах особенно в касационном дело может валяться и 3 и 5 лет без движения.
23.04.2021 14:22 Відповісти
догадайтесь кто обогатится....- а кто заплатит...
21.04.2021 15:29 Відповісти
рыжую скотину на гилляку!
21.04.2021 15:51 Відповісти
Иметь атомные электростанции и искать деньги на мутные выплаты по зелёному тарифу, это всё равно, что иметь шикарный заправленный Лексус в гараже и брать кредит на электро-заправку для электро-мопеда, чтобы по городу ездить.
21.04.2021 18:46 Відповісти
Систему менять. Хватит кормить ОПГ под видом госубарства Воры котрые пишут законы под себя , уничтожают наше будущее . С настоящим уже разобрались. Детей не жалко?
21.04.2021 19:00 Відповісти
Во-первых, меня терзают смутные сомненья, что зеленой энергетики у нас 7%, тут в некоторых не самых бедных европейских странах и то такого процента пока нет.
Скорее всего у нас много бумажно-зеленых электростанций, по которым зеленые мыши просто нагло выводят бабло. А кто им шо сделает, коль все ветви власти у них?
Во-вторых, на энергетическом рынке сплошной содом, себестоимость квт - тайна за семью печатями, которые незыблемо охраняет нкре.
В третьих, по их же отчету за год мы имеем 10 мегават зеленой и за последний год приросли на 1.9 мегават. Вы меня извините, но **** по какой *************** это 41%? Грубо, 10-2=8. А 2 от 8-ми это 25%, но уж никак не 41%. Вам ****@м в трускавец с сельской школы математичку хотя бы на полчаса подвезли.
21.04.2021 19:04 Відповісти
Пояснюю на пальцях. Ти і кум. Ти будуєш шось там із сонячних панелей, тіпа багато. Кум ставить тіпа плавильню, пілораму, загалом якусь хрінь, яка тягне багато електрики. Кум під лічильники підключається шось там розводить. Ти також підключаєшся і теж шось виробляєш. А вночі під землею прокидаєте кабель між вами.
Усьо. Кум купляє припустимо по 3 грн. за квт, ти продаєш по 5,5 грн. Різницю в 2,5 грн. ділити собі по 1грн. і 50 коп відповідальним контролюючим особам з обленерго. Усі щасливі, навіть зе-уряд , який радісно щебече про 7% зеленої енергетики.
22.04.2021 04:40 Відповісти
я думаю, шо все набагато простіше і ніхто нічого не будує ні плавильного, ні ріжучого(спробували було майнити крипту, але і там обісрались, бо ж тупі до гикоти), а лише друкують на принтері бумажку, шо збудували генерацію на скількись там ват, а держава в особі зелених мишей, відстібує їм за це гроші по зеленому тарифу. По безсмертній схемі з відшкодування ПДВ фірмам, які нібито експортують мегатонни товару.
22.04.2021 08:53 Відповісти
Зеля, может хватит кормить донецкого картежника.
21.04.2021 19:17 Відповісти
Ну да, это ж зеля контрактов назаключал и кабальных договоров.
21.04.2021 20:48 Відповісти
Может пояснишь пороху чтобы не организовывал комисию-зоопарк в составе Кива , джемилем и другие маргиналы, по востаневлению тупицкого в должности. Иначе если хотите конституционным путем, то терпите мы через суд порешаем эти вопросы лет так через 20. Нам как гриться зебилам все равно.
22.04.2021 11:51 Відповісти
Фартонуло.а все почему,потому что попы солнечные панели освятили
21.04.2021 20:04 Відповісти
Ахметов утыкал своими электростанциями поля бескрайние , а государство просто ограблено и порабощено. Нужно рпзравыть контракты, выплатить штрафы, возможно, но прекратить этот грабеж
21.04.2021 20:47 Відповісти
Ну кто ж мешает. Клоун под этим соусом и пришел к власти. Его ничто не сдерживает. Ну я точно, по крайней мере .Но увы. Там художественный видосик запилить надо. Остальное подождет. Когда уже поймете, что Зеленский - это не то, что думалось очень многим два года назад...
21.04.2021 20:54 Відповісти
Кто мешает? Странный вопрос. Контракты мешают. Хотя Испания разорвала кабальные контракты. Выплатила после судов компенсации, но сохранила миллиарды евро.
21.04.2021 20:57 Відповісти
ну так кто мешает их разорвать? Если это принесет пользу, пусть рвет. Пусть делает что-то полезное, если уж взялся. Да вот только не будет он этого делать. не за тем его поставили во власть, чтобы он воевал с хозяевами.
21.04.2021 21:00 Відповісти
Что значит 'кто мешает'? Когда речь идёт не о разрыве, но даже об изменении цифр в осторожную снижения, то тут же идёт огромное противостояние. Зеленые электростанции должны конкурировать с остальными видами на общих основаниях.
21.04.2021 22:20 Відповісти
Конечно будет противостояние и серьезное. Бывает разве по-другому? Но фактор серьезного противостояния во всех сферах в эпоху Пороха не работал и не учитывался по отношению к нему(а ему приходилось намного сложнее). Почему теперь это становится оправданием для Зеленского, если сам Зеленский не считал нужным принимать этот фактор в расчет? У Зеленского хватило ума и совести без какого-либо стеснения требовать что-то от других. Ладно. Но теперь пусть сам продемонстрирует свои способности и собственное соответствие этим требованиям. А тут - тотальный провал. Абсолютный. Это не сцена квартала, где шумят фонари...Здесь люди, которые беднеют на глазах. Впрочем, заслуженно, но это уже отдельный разговор. Вывод таков: требовали невозможного от Пороха, требуйте невозможного от Зеленского, а не пытайтесь найти ему оправдание. Так будет правильно.
21.04.2021 22:50 Відповісти
Теперь я окончательно утверждаюсь в ответе, почему этой стране никогда не иметь даже намека на цивилизацию, а в ближайшей перспективе вообще маячит радужный пздец. Тотальная непробиваемая галактических масштабов ТУПОСТЬ, от которой у любого обладателя IQ выше 120, читая это, начинает идти кровь из глаз.
Существо с крайне низкой концентрацией серого вещества, наслушавшись телеблевальничка, безапеляционно уверенно, что в двукратном росте цены на электроэнергию, виноваты 7% зеленой генерации, элементарно не вдупляя, что для того, чтобы цена с 1.7 стала 3.5, надо чтоб зеленой было не менее 50% во всей генерации. Тупое создание нагло стригут и уговаривают на скотобойню, а оно блеет "липецка фабрика бееее".
Тупому созданию не нужно в компанию цивилизированных стран, которые наращивают процент возобновляемой энергетики, ее устроит и домна посреди детской песочницы, лишь бы телик работал и субсидию отстегивали, а металический вкус то такэ, потом добрые люди скинутся на лечение.
Вот она, расплата за: прогулянные школьные часы, "та мне оно в жизни не пригодится", "хуже не будет, хоть паржом".
Немногочисленный оставшийся в стране интеллект отстранен от управления страной, у руля биомусор.
22.04.2021 09:58 Відповісти
Вы начинали обсуждать мой iq, рассказываете басни о пользе зелёного тарифа. При этом вы не поняли из того, о чем я написала, ничего. Зелёные сэс нужны, но зеленый драконовский тариф - нет. Пусть конкурируют на общих условиях , а не получают лучшие условия и тарифы, которые оплачиваем мы с вами. 50 млрд грн , указанных в статье, это есть плата государства за петины инвестиционные инициативы.' За 6 лет Испания проиграла несколько судов инвесторам и выплатила им 800 млн Евро, при этом сэкономила около 14 млрд Евро. Сейчас в Испании вводится новый механизм привлечения инвестиций, который снизил стоимость на «зеленую» электроэнергию до 4 Евроцентов за кВт.ч. Напомним, в Украине «зеленый» тариф для солнечной генерации составляет 16 Евроцентов за кВт.ч.' Не хотите ли обсудить iq испанцев и итальянцев, которые пересмотрели зелёные тарифы?
Эти инвесторы липовые, а именно ахметов, ввезли солнечные батареи без пошлины из Китая, огромное поле, утыканное ими , может обслуживать аж два созданных рабочих места, при этом вся Украина вынуждена платить ахметке.
22.04.2021 11:17 Відповісти
Святі маципури, в цьому місці я перейду на солов'їну, бо ноут поплавиться. Ну але ок, сам винен, шо вліз. По-перше, я нікого конкретно не назвав, але якщо Ви себе впізнати, то тут кажуть, нема чого в дзеркало... А далі, просто все як в підручнику з елементарної логіки для школярів: хочу їсти омара, а платити, як за річкового рака; хочу кататись на мерсі, а платити, як за таврію; хочу відновлювальну енергію, а платити як за вугільну. Совок форева. Критичного мислення 0,1x2 в мінус 2-му і відняти 1, тариф підняв клоун, у якого раптом все стало дико збитковим, а винен петя.))
Я б міг "обсудити" тарифи, якби ви були в курсі, в чому різниця між: полімерними і кремнієвими сонячними панелями, та мали хоча б приблизне поняття про собівартість встановлення СЕС і строку її окупності в умовах: інфляції, постійної нестабільності. Оцінили б ризики такого вкладення, а ще краще на особистому прикладі спробулали збагатитись таким чином.
І при всій моїй ненависті до ахметова, я даю йому своє громадянське благословення і в подальшому ввозити в країну сонячні панелі без жодних митних зборів, аби клоун перестав з китаю ввозити без мита холодильніки для гереги, імпортувати електроенергію з кацапстану і постійно погрожувати віяловими відключченнями.
22.04.2021 11:50 Відповісти
Так кто ж мне даст 'обогатиться' на таком привлекательном бизнесе? Могу вам напомнить, что сразу после того, как Порошенко перерезал ленточку на ахметовском инвестиционном 'убыточном' проекте, рада параллельно приняла закон, запрещающий гражданам размещать сэс на земле. Вот такая вот петрушка получается
22.04.2021 12:05 Відповісти
я наверное открою вам тайну локации сокровищ пещеры Алладина и 82 раза Порошенка, но в мире уже придумана сверхтехнология размещения панелей на: крышах домов, специально-поваренных электросварочным инструментом металлических скелетах.
22.04.2021 12:13 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа 2019 подписал закон, который возвращает домашним солнечным электростанциям, панели которых размещены на земле, право на продажу лишней электроэнергии по "зеленому" тарифу.
22.04.2021 12:27 Відповісти
Спасибо, братик, не знала. Молодец Зеленский, уровнял права предпринимателей. А то у нас , якобы, все равны, но ахметка, Коломойский, Порошенко почему- то всегда ровнее были.
22.04.2021 12:46 Відповісти
Зелёные мародёры. Зелёная энергетика для своих нужд, а принудительного выкупа
21.04.2021 22:25 Відповісти
скинемся бедному Ринату всем миром, поддержим его бизнес в которій раз.
21.04.2021 22:51 Відповісти
Ахаха! ЗЕЛЕНЫЙ ТАРИФ как символично)))
22.04.2021 00:12 Відповісти
а от тут цікаво.. кіловат атомної електрики 15 копійок, "зелений" кіловат виявляється коштує 40 копійок, за ціну на ГЕСах я взвгвлі мовчу.. звідси питання, - а чого я сплачую 1 гривню 68, та ще мені кажуть про необхідне здорожчення тарифу.. це щоб я жиром не заплив?..
22.04.2021 00:28 Відповісти
интересно сколько Пороху откатили за закон о зеленом тарифе?
22.04.2021 08:41 Відповісти
та зверніться до шмиги хай надрукує 50 млрд. і заплатіть! В чому проблема?
22.04.2021 09:11 Відповісти
фоточка потрясная!
22.04.2021 09:46 Відповісти
Операция против энергетики Украины. Если и заниматься "зелёной энергетикой" ,(беру в кавычки потому что она такая зелёная как негр белый) то НЕ в КРУПНОЙ генерации( в Украине ПРОФИЦИТ 50%),а для домохозяйств. В основном КРУПНАЯ генерация это" отмывка" денег. И все. Ну а последствия- уничтожение энергетики Украины. Чем раньше преференции будут прекращены тем лучше. Платить ДВА МИЛЛИАРДА долларов из бюджета это СУПЕРТУПОСТЬ.
22.04.2021 10:00 Відповісти
Почему за чьи-то ошибки и просчёты должны сейчас руку запускать в бюджет,да и не ошибки это ,а чётко продуманная схема по дербану бюджета,то есть нас с вами обваровывают.Если программа по з.э была создана с целью обеспечить домохозяйства дешёвой электроэнергией,то откуда взялись излишки на 50 ярдов?За это надобно судить.
23.04.2021 14:30 Відповісти

