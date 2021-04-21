Выплаты по "зеленому тарифу" превысят 50 миллиардов, – НКРЭКУ
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует, что средневзвешенный "зеленый" тариф в 2021 году по сравнению с 2020 годом уменьшится на 4,4% (с 399,89 грн до 382,12 грн за МВт-ч), однако общая стоимость электроэнергии по этому тарифу возрастет на 23,3% – с 40,58 до 50,03 млрд грн.
Об этом сообщил начальник отдела альтернативной и возобновляемой энергетики НКРЭКУ Александр Михайловский во время конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", передает отраслевое издание ExPro.
Согласно расчетам НКРЭКУ, общая стоимость "зеленой" электроэнергии возрастет за счет увеличения объема отпуска электроэнергии из ВИЭ.
При этом выплаты по "зеленому" тарифу, по данным регулятора, должны быть обеспечены за счет следующих источников:
- 21,66 млрд грн – услуга в тарифе на передачу НЭК "Укрэнерго";
- 17,36 млрд грн – сумм средства, которую сможет заработать ГП "Гарантированный покупатель" за счет продажи объемов электроэнергии на рынке "на сутки вперед";
- 11,55 млрд грн – доля выплат по "зеленому" тарифу (20%), которая, согласно законодательству, должна быть компенсирована из бюджета (или за счет выпуска ОВГЗ);
- 2,47 млрд грн – стоимость ограничений (компенсация) генерации из ВИЭ, которую должно будет выплатить НЭК "Укрэнерго" производителям из ВИЭ.
"Доля 20%, в соответствии с законом №810 должна была быть предусмотрена в бюджете Украины, будет составлять 11,5 млрд грн... Есть 53 млрд грн – это общий объем средств, которые необходимо оплатить в 2021 году за электроэнергию из возобновляемых источников" –сказал представитель НРКЭКУ .
По оценкам регулятора, общий объем производства электроэнергии из ВИЭ в 2022 году превысит 15 млрд кВт-ч (в 2020 году, по данным Минэнерго, он составил 10,86 млрд кВт-ч).
"Динамика ввода новых объектов в эксплуатацию значительно упала, при этом отпуск будет продолжать увеличиваться в этом году и в следующем.... Многие объекты продолжают присоединяться к сетям... По итогам 2022 года будет перейден рубеж 15 млрд кВт-ч" , – добавил Михайловский.
Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.
При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.
Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.
Твою мать!
Это безумие когда-нибудь прекратится или нет?
Себестоимость ее несколько центов во всем Мире а не12-15 евроцента как у нас
Почему я должен платить за продукцию, которую не хочу покупать?
А если Петя сделал глупость - то её отменять не нужно?
Типа Зеля должен прокурорам сказать фас и они должны с пальца высосать предлог как поменять тариф, а потом тупицкий во главе , скажет это все неправильно поданый позов. А порох с остальными шакалами будет гигикать и и говорить,ю смотрите Зеля зебил.
Скорее всего у нас много бумажно-зеленых электростанций, по которым зеленые мыши просто нагло выводят бабло. А кто им шо сделает, коль все ветви власти у них?
Во-вторых, на энергетическом рынке сплошной содом, себестоимость квт - тайна за семью печатями, которые незыблемо охраняет нкре.
В третьих, по их же отчету за год мы имеем 10 мегават зеленой и за последний год приросли на 1.9 мегават. Вы меня извините, но **** по какой *************** это 41%? Грубо, 10-2=8. А 2 от 8-ми это 25%, но уж никак не 41%. Вам ****@м в трускавец с сельской школы математичку хотя бы на полчаса подвезли.
Усьо. Кум купляє припустимо по 3 грн. за квт, ти продаєш по 5,5 грн. Різницю в 2,5 грн. ділити собі по 1грн. і 50 коп відповідальним контролюючим особам з обленерго. Усі щасливі, навіть зе-уряд , який радісно щебече про 7% зеленої енергетики.
Существо с крайне низкой концентрацией серого вещества, наслушавшись телеблевальничка, безапеляционно уверенно, что в двукратном росте цены на электроэнергию, виноваты 7% зеленой генерации, элементарно не вдупляя, что для того, чтобы цена с 1.7 стала 3.5, надо чтоб зеленой было не менее 50% во всей генерации. Тупое создание нагло стригут и уговаривают на скотобойню, а оно блеет "липецка фабрика бееее".
Тупому созданию не нужно в компанию цивилизированных стран, которые наращивают процент возобновляемой энергетики, ее устроит и домна посреди детской песочницы, лишь бы телик работал и субсидию отстегивали, а металический вкус то такэ, потом добрые люди скинутся на лечение.
Вот она, расплата за: прогулянные школьные часы, "та мне оно в жизни не пригодится", "хуже не будет, хоть паржом".
Немногочисленный оставшийся в стране интеллект отстранен от управления страной, у руля биомусор.
Эти инвесторы липовые, а именно ахметов, ввезли солнечные батареи без пошлины из Китая, огромное поле, утыканное ими , может обслуживать аж два созданных рабочих места, при этом вся Украина вынуждена платить ахметке.
Я б міг "обсудити" тарифи, якби ви були в курсі, в чому різниця між: полімерними і кремнієвими сонячними панелями, та мали хоча б приблизне поняття про собівартість встановлення СЕС і строку її окупності в умовах: інфляції, постійної нестабільності. Оцінили б ризики такого вкладення, а ще краще на особистому прикладі спробулали збагатитись таким чином.
І при всій моїй ненависті до ахметова, я даю йому своє громадянське благословення і в подальшому ввозити в країну сонячні панелі без жодних митних зборів, аби клоун перестав з китаю ввозити без мита холодильніки для гереги, імпортувати електроенергію з кацапстану і постійно погрожувати віяловими відключченнями.