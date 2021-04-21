"Укрзализныця" договорилась о временном возобновлении поставок дизтоплива

"Укрзализныця" решила вопрос с поставками дизельного топлива на ближайший период, уже достигнуто соответствующее соглашение с поставщиками.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает пресс-служба железнодорожной компании.

"Сейчас "Укрзализныця" и поставщики топлива согласовывают планы его отгрузки. Поэтому вопрос с дизтопливом на ближайшее время решен", – сказал руководитель "Укрзализныци".

В то же время в сообщении не уточняются условия достигнутых договоренностей, но отмечается, что компания "предпринимает меры для бесперебойного обеспечения необходимого объема горючего на долгосрочную перспективу".

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснял, что поставщики дизтоплива для "Укрзализныци" по рамочным контрактам требуют повышения цен.

"Им выгоднее заплатить штрафы, отказаться, чем выполнять соглашения, потому что себе в убыток они не хотят работать. Это случилось после того, как известную всем "трубу Медведчука" прикрыли, собственно, по нефтепродуктам он был довольно мощным импортером в Украину. Конъюнктура рынка начала меняться, и это повлияло на стоимость дизельных продуктов", – цитирует министра Укринформ.

Как сообщалось, 19 апреля "Укрзализныця" заявила, что поставщики отказались отгружать дизельное топливо по двум контрактам на поставку 10 тыс. тонн, после чего у компании остался запас дизельного топлива всего на 4 суток.