Южная Корея возобновила доставку почтовых отправлений в Украину, – "Укрпошта"

С 19 апреля Почта Кореи возобновляет доставку отправлений в Украину.

Транспортировка импорта в Украину будет осуществляться рейсами AirAstana при посредничестве GlobalAirCargo, сообщает пресс-служба "Укрпошты".

Отмечается, что первой восстановится EMS-доставка, а затем и все остальные категории. Как добавляют в "Укрпоште", больше всего в структуре корейского экспорта в Украину занимает доля EMS-отправлений из корейских интернет-магазинов.

До пандемии Корея входила в список ключевых 10 стран-импортеров по всем категориям отправлений, а в категории EMS-отправлений - в тройку стран-лидеров импортеров "Укрпошты".

В 2020 году с распространением коронавируса Почта Кореи ввела ограничения в своей работе: из-за стремительного роста расходов на авиационные транспортировки закрыла прием отправлений в большинство стран Европы, в том числе и в Украину.