Кабмин внес в реестр памятников радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, принял решение внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Команда МКИП инициировала внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения. К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер, с годами зона будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие – не только местность вокруг электростанции, но и здания, находящиеся на ее территории", – сообщил министр.

По словам Ткаченко, хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны отчуждения и ее символом.

"К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", – добавил министр.