БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 287 1

Кабмин внес в реестр памятников радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле

Кабмин внес в реестр памятников радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, принял решение внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины радиолокационную станцию "Дуга" в Чернобыле.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Команда МКИП инициировала внесение "Дуги" в Госреестр для дальнейшего ее сохранения. К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер, с годами зона будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие – не только местность вокруг электростанции, но и здания, находящиеся на ее территории", – сообщил министр.

По словам Ткаченко, хотя сама "Дуга" и подверглась радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, объект является одной из визитных карточек Зоны отчуждения и ее символом.

"К тому же, это решение усилит шансы Украины на внесение Чернобыльской зоны в ЮНЕСКО в целом", – добавил министр.

☢️ Радіолокаційна станція "Дуга" в Чорнобилі занесена до Держреєстру нерухомих пам’яток України! За це рішення щойно...

Опубліковано Олександром Ткаченком Середа, 21 квітня 2021 р.

Автор: 

Джерело:  Facebook
Кабмін (7957) пам’ятник (9) Ткаченко Олександр (51) ЧАЕС (177) Чорнобиль (115) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.04.2021 21:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 