Кабмин одобрил выход Украины из еще одного соглашения в рамках СНГ

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, одобрил проект закона "О выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках Содружества Независимых Государств".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Законопроектом предлагается утвердить выход Украины из данного соглашения, заключенного 12 марта 1993 года.

"Сегодня хранение Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ расположено на территории государства-агрессора Российской Федерации. Номенклатура препаратов, включенных в резерв, в основном ориентирована на заболевания, которые имеют место на территории РФ. Учитывая, что за последние годы в мире появилось большое количество других инфекционных болезней животных, номенклатура препаратов вышеупомянутого резерва не может удовлетворить современные потребности", – отмечается в пояснительной записке к проекту решения.

Кроме того, формирование и использование резерва осуществляет Межправительственный совет по сотрудничеству в сфере ветеринарии через АО "Росагробиопром", которое находится на территории РФ.

По данным правительства, в течение последних 10 лет Украина не использовала биопрепараты и другие средства защиты животных из резерва.

Кроме того, в настоящее время закупка ветеринарных препаратов производства различных стран мира осуществляется через систему государственных закупок "Prozorro", при условии их государственной регистрации в Украине.

"Учитывая все вышеуказанные обстоятельства, дальнейшее участие Украины в соглашении является нецелесообразной", – отметил представитель Кабмина.