Хранить газ в украинских хранилищах начали компании из стран Азии, – "Укртрансгаз"

Оператор газохранилищ Украины – АО "Укртрансгаз" – в апреле привлек 100-го иностранного заказчика услуг, которым стал газовый трейдер из Чешской Республики.

Как сообщает пресс-служба компании, за год количество иностранных клиентов увеличилось вдвое – в начале 2020 года услугами украинских хранилищ газа пользовались 47 зарубежных компаний, а в начале 2019 года – всего 7.

В целом сегодня в украинских ПХГ хранят газ компании из 26 стран мира.

"До начала года это были компании из ЕС, США и Канады. С 2021 года услугами украинских газохранилищ пользуются и азиатские компании – из Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Гонконга", – сказано в сообщении.

"Укртрансгаз" отмечает, что выгодные тарифы на хранение газа, услуги "Таможенный склад" (без уплаты пошлины в течение 1095 дней) и "short haul" (специальный тариф на транспортировку газа от границы в ПХГ), прозрачное взаимодействие в рамках предоставления услуг стали ключевыми факторами привлечения иностранцев для хранения газа в украинских ПХГ.

"За последние два года мы привлекли ведущих игроков мирового газового рынка к хранению газа в украинских подземных хранилищах. В начале 2019 года объемы газа, которые хранили у нас нерезиденты, колебались на уровне математической погрешности. Но в текущий отопительный сезон мы вошли с 10 млрд куб. м газа, принадлежавшего иностранцам. И сейчас, в конце сезона, половина этих запасов – почти 5 млрд куб. м – остается на хранении в Украине", – отметил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.