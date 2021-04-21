Минрегион планирует обновить 30 строительных норм до конца года

Министерство развития общин и территорий в 2021 году планирует обновить более 30 государственных строительных норм (ГСН) - почти треть от действующих сегодня ГСН.

Как сообщает пресс-служба министерства, в этом году Минрегион получил рекордное за последние 10 лет бюджетное финансирование научных исследований и работ по нормированию и стандартизации на суму 54 млн грн.

"К 2025 году, при условии соответствующего ежегодного финансирования, Министерство планирует полностью обновить государственные строительные нормы. Кроме того, Минрегион осуществит выполнение 13 научных разработок из приоритетных направлений в сферах строительства, пространственного планирования территорий и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства", – отметила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Козловская.

В частности, в этом году Минрегионом будут разработаны 4 новых ГСН на замену строительных норм и правил, которые были приняты еще в 80-х годах прошлого столетия, в том числе по проектированию и строительству аэродромов, промышленных зданий и сооружений.

Также по меньшей мере треть от общего объема финансирования Министерство планирует направить на работы по стандартизации в строительстве – более 130 национальных стандартов, в частности:

до 20 национальных стандартов, направленных на обеспечение внедрения ВИМ-технологий, в том числе, национальные стандарты, идентичные гармонизированным европейским и международным стандартам (принятие методом перевода);

до 60 гармонизированных европейских "подрегламентных" (Регламент ЕС № 305) стандартов строительной продукции (принятия методом перевода);

до 30 национальных стандартов по энергоэффективности;

более 20 других национальных стандартов, в том числе "поддерживающих" стандартов, что раскрывают положения государственных строительных норм (содержат соответствующие методики расчета, на которые есть ссылки в ГСН с целью системного введения параметрического метода нормирования в строительстве).

Соответствующий перечень, с которым можно ознакомиться по этой ссылке, направлен в Национальный орган стандартизации для включения в Программу работ по национальной стандартизации на 2021 год.