Кабмин передал здание "Антонова" в Киеве Антикоррупционному суду

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, утвердил передачу здания госпредприятия "Антонов" в Киеве по проспекту Победы, 41А в управление Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", передача здания позволит сократить задолженность "Антонова" перед государственным бюджетом.

Так, сейчас долг госпредприятия перед государством составляет около 424 млн грн. Она возникла в результате выпуска в 2009 году ГП "Киевский авиационный завод "Авиант", правопреемником которого является "Антонов", облигаций на сумму 858 млн грн под государственные гарантии.

Во исполнение принятого Кабмином решения "Антонов" передаст свою здание площадью 4 285,70 кв. м, котороей находится по проспекту Победы, 41, в управление ВАКС. Это даст возможность уменьшить задолженность авиапредприятия перед бюджетом на 213 млн грн.

"Это здание никогда не использовалась в производственных целях и фактически было непрофильным активом для ГП "Антонов", что требовало немалых средств на его содержание. Благодаря решению правительства Высший антикоррупционный суд получит необходимые помещения, а авиапредприятие уменьшит свои долги", – отметил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по управлению активами Мустафа Найем.

Как сообщалось, 18 июня 2020 года Верховная Рада приняла соответствующий закон.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что сейчас Высший антикоррупционный суд размещен в трех зданиях по ул. Крещатик, 42-А, ул. Крестовый, 4 (бывшие здания Печерского районного суда. Киева) и по ул. Победы, 41, в Киеве. В процессе обустройства указанных помещений было установлено, что соседнее нежилое здание (литера А) по ул. Победы, 41, в Киеве имеет потенциал реконструкции с достройкой, что позволит разместить в одном помещении всех судей и аппарат Высшего антикоррупционного суда.