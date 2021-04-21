Оценка работы таможни бизнесом упала до двухлетнего минимума, – ЕБА

Интегральный показатель таможенного индекса снизился до 3,08 баллов по 5-ти бальной шкале - это самый низкий показатель с первой половины 2019 года. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 3,37 баллов.

Такие выводы новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией вместе с DHL Express в Украине.

Среди составляющих индекса хуже всего таможенные эксперты оценили качество предоставления таможенных услуг, лучше всего - работу "Единого окна".

Бизнес несколько ухудшил оценку работы таможенных органов во втором полугодии 2020 года, хотя с 2019 года настроения таможенных экспертов оставались концептуально неизменными. Так, 32% респондентов в основном недовольны, а 11% - полностью недовольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне. По сравнению с прошлогодними 10% недовольных положением дел на таможне эти показатели существенно выросли. В то же время уменьшилось и количество в основном довольных работой таможенных органов экспертов - 38% (54% в прошлом периоде).

Практически неизменной остается оценка уровня коррупции - 57% считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (56% в предыдущем периоде). Далее мнению бизнеса поляризовались. Тогда как 21% опрошенных заметили увеличение проявлений коррупции, другие 22% считают, что уровень коррупционного давления на бизнес уменьшился.

Оценка работы системы "Единое окно" хотя и оказалась самой высокой среди компонентов индекса, впрочем тоже несколько ухудшилась по сравнению с прошлым годом. Процент респондентов, которые в основном или полностью удовлетворены использованием системы несколько уменьшился с 67% до текущих 55%. В то же время 18% остались недовольны работой системы (7% в предыдущем периоде).

Одной из причин этому могут быть недостатки функционирования "Единого окна", о которых бизнес сообщает из года в год - это, прежде всего, случаи востребования бумажных документов в дополнение к электронным и отсутствие слаженного взаимодействия между таможенными и контролирующими органами.

Как сообщают таможенные эксперты Ассоциации, больше всего трудностей при прохождении таможенного контроля в течение последних полугода у бизнеса возникало с отделом тарифного регулирования, что требовал нерелевантные документы и склоняли компании к завышению таможенной стоимости товаров, правоохранительными органами, что вмешивались в прохождение таможенного контроля, отделом по борьбе с контрабандой, "Укртрансбезопасностью", что требовала сертификаты соответствия, не принимала европейские сертификаты вопреки законодательству, Госпродпотребслужбой в контексте фитосанитарного контроля.

Также компании жалуются на продолжительность таможенного досмотра и затягивание процедур, что приводит к вынужденным простоям, длительное ожидание подготовки экспертных заключений в лабораториях.