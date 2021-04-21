Кабмин выделил 130 миллионов на реинтеграцию молодежи из оккупированных территорий

Кабинет министров на заседании в среду, 21 апреля, утвердил бюджетную программу "Обеспечение реинтеграции молодежи из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя" объемом 130 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что эти бюджетные средства будут направлены на организацию бесплатного обучения лиц из оккупированных территорий на курсах по подготовке к вступлению в государственные вузы. При этом предусмотрена оплата проживания в общежитиях и выплата во время обучения стипендии в размере двух прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц.

Кроме того, в рамках программы планируется организация мероприятий, направленных на личностное и патриотическое развитие молодежи, популяризацию культурного наследия, истории и языков коренных народов Украины.

Также запленирована организация информационных и коммуникационных кампаний, культурных, спортивных и других мероприятий, проведение консультаций, конференций, форумов с привлечением украинских и международных экспертов.