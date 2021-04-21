Тигипко продал сеть аптек TAS, – СМИ

Бизнесмен Сергей Тигипко продал сеть аптек TAS, которая насчитывает около 100 аптек в Киеве и области.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на три источника – руководителя крупной аптечной сети и двух инвестбанкиров.

По словам собеседников издания, покупателем выступила сеть "Мед-Сервис" предпринимателя Олега Токарева. На сайте "Мед-Сервиса" уже можно найти перечень аптек TAS.

По оценке одного из инвестбанкиров, сумма сделки могла составить $5-6 млн.

Сеть "Мед-Сервис" на конец 2020 года объединяла 350 аптек и входила в ТОП-10 аптек Украины по количеству торговых точек.

Причиной решения Тигипко продать аптечный бизнес источники издания называют его низкую прибыльность. По данным издания, TAS вела переговоры о продаже аптек с несколькими компаниями, в том числе "Эпицентр" и аптечной сетью "Доброго дня".

Как сообщалось, в 2019 году TAS Сергея Тигипко купила аптечный бизнес торговой сети "Космо", в которую входило 28 аптек в Киеве и области.

В конце 2018 года аптечная сеть ТAS (ООО "ТАС Фарма"), входящая в группу "ТАС", заявила о намерении в ближайшее время приобрести 60 аптек, увеличив их количество аптек до 153.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят "ТАСкомбанк", "Универсал банк", две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.