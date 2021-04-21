Комитет Рады призвал продлить обязательства "Нафтогаза" по поставке газа производителям тепла

Комитет Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам призвал Кабинет министров инициировать срочное рассмотрение вопроса продления срока действия специальных условий поставок газа в рамках режима ПСО для производителей тепловой энергии до решения проблем их критической задолженности за использованный газ и создания предпосылок для их выхода из кризисного состояния.

Об этом сообщает пресс-служба парламентского Комитета.

Как отмечается в обращении, в условиях карантина, которые негативно сказываются на финансовой устойчивости населения, окончание действия Положения о ПСО может повлечь угрозу образования значительного количества проблемных ситуаций для предприятий ТКЭ во всех населенных пунктах Украины, которые и без того находятся в критическом состоянии.

Напомним, согласно закону "О рынке природного газа", с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа на субъектов рынка могут полагаться специальные обязанности (ПСО) в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров.

Во исполнение этой нормы, Кабмин постановлением от 19 октября 2018 года №867 установил ПСО по поставке газа для производителей тепла, однако действие этой нормы истекает 1 мая.

"Таким образом, после окончания срока действия данной нормы, сегмент производителей тепловой энергии, осуществляющих производство тепловой энергии для всех категорий потребителей, должен будет функционировать на рыночных условиях", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Кабинет министров продлил действие возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года.