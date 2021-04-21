Бизнес призвал вакцинировать от коронавируса желающих получить вакцину

Ряд бизнес-ассоциаций призвали правительство пересмотреть подходы к организации вакцинации от COVID-19, предоставив возможность вакцинироваться тем, кто хочет получить вакцину, а также перезагрузить усилия в борьбе с пандемией.

Это предлагается в общении к правительству, подписанном 15 бизнес-ассоциациями, передает Интерфакс-Украина.

"Стоит принять стратегически взвешенное решение, которое в долгосрочной перспективе поможет сохранить государственные деньги. По нашему убеждению, таким решением должна быть вакцинация части населения, которая действительно хочет ее получить", - сказано в заявлении.

В обращении также отмечается, что "бизнес понимает необходимость карантина, однако ожидает и обратного понимания со стороны власти".

"Применение к работникам предприятий суровых мер охраны здоровья, включая карантин, уже привело к существенным затратам во многих индустриях. Украина не имеет достаточно финансовых резервов для поддержки бизнеса, как в других государствах. А полный запрет отдельных видов деятельности приводит к масштабным потерям в целых отраслях, таких как кино-театральная сфера, ресторанный бизнес, розничная торговля непродовольственными товарами и другие", - считают в бизнес-ассоциациях.

В своем обращении к правительству бизнес подчеркивает, что "чем раньше украинское население получит полноценную защиту от вируса, тем ближе станет выход государства из фактически кризисного положения, и исчезнет необходимость приостанавливать экономику".

"Бизнес-сообщество призывает правительство стратегически подойти к процессу урегулирования ситуации с коронавирусом и вакцинацией - пересмотреть "дорожную карту" вакцинации и приложить максимум усилий, чтобы обеспечить страну в достаточном количестве вакциной. Кроме того, обеспечить быстрый и прозрачный процесс закупки вакцин, логистику и организацию вакцинации. А бизнес-сообщество, со своей стороны, готово приобщаться и поддерживать прогрессивные шаги правительства в этом направлении", - отметили в бизнес-ассоциациях.

Обращение к правительству подписали Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА), Союз украинских предпринимателей (СУП), CEO Club Ukraine, Business People Club, Платформа предпринимателей ГО "МрійДій", CBG (ГО "Черновицкая бизнес группа"), West Ukrainian Business Club (WUBC), West Ukrainian Business School (WUBS), Core Business Club, Odessa Business Club, Украинская Ассоциация мебельщиков, Полтавская ассоциация бизнеса, Клуб предпринимателей Буковины (КПБ), Бизнес-ассоциация "Мы – Херсонцы" и Young Business Club.