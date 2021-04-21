Кабмин внес изменения в регламент для контроля за выполнением решений СНБО

Кабинет министров на заседании среду, 21 апреля, внес изменения в регламент с целью усовершенствования выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В частности, внесенные изменения призваны:

упорядочить процесс подготовки и одобрения Кабинетом министров планов выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны. Реализация таких планов и жесткий контроль за их выполнением призваны повысить исполнительскую дисциплину министерств и других органов власти при исполнении решений СНБО.

привести в соответствие с требованиями действующего законодательства порядок подготовки Программы деятельности Кабинета министров, усовершенствовать процесс отчетности о ходе реализации этой программы, а также общегосударственных программ, принимаемых Верховной Радой;

определить четкую архитектуру и требования к документам по вопросам планирования деятельности Кабинета министров, программных документов правительства (в том числе стратегий), особенностей их подготовки, согласования, сроков принятия и проведения мониторинга реализации.

Как отмечается в сообщении, до внесения этих изменений отдельные положения Регламента не содержали достаточно эффективных механизмов, необходимых для качественного и понятного процесса планирования деятельности центральных органов исполнительной власти, а также процесса подготовки программных документов Кабмина.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 15 апреля по итогам рассмотрения вопроса реализации санкционной политики поручил Кабмину подготовить законопроект о внесении изменений в законодательные акты для усовершенствования процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).