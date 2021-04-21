"Закарпатгаз" провел реконструкцию газовых сетей для 74 клиентов с начала года

Предприятие "Закарпатгаз" в первом квартале 2021 года провело 74 реконструкции по заявлениям клиентов. Речь идет о комплексе работ по изменению местоположения газового оборудования (счетчика, котла, колонки, плиты) или его замены. В 2020 году предприятие предоставило 245 услуг по реконструкции.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Реконструкция относится к газоопасному виду работ, а самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Поэтому подчеркиваем, что реконструкцию газового оборудования должны выполнять исключительно специалисты газораспределительной компании", – пояснил начальник проектно-сметного отдела АО "Закарпатгаз" Михаил Данило.

Чтобы провести реконструкцию системы газоснабжения, клиенту следует обратиться в 104.ua Клиентское пространство по месту жительства. Нужно написать заявление у персонального менеджера и предоставить пакет документов. Персональный менеджер осуществляет сопровождение клиента на всех этапах выполнения проекта и поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.

АО "Закарпатгаз" предоставляет полный комплекс услуг по реконструкции - от разработки технических условий до сдачи в эксплуатацию, что существенно экономит время и средства клиента. Стоимость реконструкции системы газоснабжения зависит от сложности работ и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

АО "Закарпатгаз" - газораспределительная компания, работающая под брендом РГК ("Региональная Газовая Компания") на территории Закарпатской области, обслуживает 275 тыс. потребителей. Общая протяженность газопроводов, обслуживает компания, составляет 7,5 тыс. км.