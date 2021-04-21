В Черновицкой области отменили ограничения "красной" зоны карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение перевести Черновицкую область из "красной" сразу в "желтую" зону эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Facebook.

"Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 22 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области, и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня", – сообщил министр.

Как сообщалось, Черновицкая область находилась в "красной" зоне карантина с 7 марта.