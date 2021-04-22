НАБУ уличило бывших топ-менеджеров "Укринмаша" в растрате 3,5 миллиона

Детективы Национального бюро по процессуального руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили бывших руководителей и должностных лиц государственного предприятия "Укринмаш", входящего в состав государственного концерна "Укроборонпром", о подозрении в растрате более 140 тыс. евро.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

В частности, речь идет о гендиректоре "Укринмаша", и.о. гендиректора "Укринмаша", который сейчас является советником на общественных началах вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместителе гендиректора "Укринмаша", сейчас – один из руководителей госпредприятия "Укроборонсервис".

Также подозрение выдвинуто действующим начальнику одного из департаментов и начальникам двух отделов контрактов "Укринмаша", директору частной компании и ее конечному выгодоприобретателю. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов руководство "Укринмаша" организовало поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях "Укроборонпрома", с участием частной компании, конечным выгодоприобретателем которой было лицо, которое имело дружеские отношения с одним из топ-менеджеров госпредприятия.

"Укринмаш" заключил с этой компанией агентское соглашение по сопровождению внешнеэкономического контракта, за что та получала от "Укринмаша" средства. Однако, как установило следствие, соответствующие услуги фактически не предоставлялись, а акты выполненных работ подделывали при участии должностных лиц "Укринмаша".

В целом следствие установило, что в течение 2014-2015 годов "Укроборонпром" незаконно перечислил частной компании более 140 тыс. евро, что по курсу НБУ составляет почти 3,49 млн грн.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали весной 2018 года по собственным наработками. Действующее руководство "Укроборонпрома" сотрудничает со следствием и способствует установлению всех обстоятельств совершения преступления.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.