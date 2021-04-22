Лукашенко разрешил центробанку Беларуси жестко ограничивать валютные операции

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в законах о валютном регулировании, который позволяет Нацбанку страны в течение года жестко ограничивать в стране валютные операции.

Об этом говорится на сайте главы республики, передает LGA.net.

Белорусский регулятор может изымать валюту у юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли по собственному курсу.

Также он сможет запрещать валютные и валютно-обменные операции, ставить предельные суммы и сроки таких сделок, требовать получить на них специальное разрешение и не давать вести счета в иностранных банках.

Как объяснили в пресс-службе Лукашенко такие ограничения ввели на случай "угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы".