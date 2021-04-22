В Украине за сутки зафиксировано 16 235 новых случая коронавируса

В Украине по состоянию на утро 22 апреля зафиксировано 16 235 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 18 831 человек, умерло 470 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"16 235 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 904 человек; летальных случаев - 470; выздоровело – 18 831 человек", – написал Степанов.

Днем ранее было зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования COVID-19, 20 апреля – 8 940 новых случаев инфицирования COVID-19, 19 апреля – 6 506 новых случаев, 18 апреля – 10 282, 17 апреля – 14 984, 16 апреля – 17 479, 15 апреля – 16 427, 14 апреля – 14 553 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 22 апреля составило 1 990 353 человек, 41 266 пациентов скончалось, 1 533 303 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

За сутки 21 апреля 2021 года в Украине привито 14 044 человека, 491 877 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).