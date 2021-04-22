МАУ получила права на полеты в два города Саудовской Аравии

Госавиаслужба Украины выдала авиакомпании МАУ права на полеты из Киева в два города Саудовской Аравии - столицу Эр-Рияд и крупный порт Даммам.

Разрешение регулятор оформил 19 апреля приказом №621 после получения заявки авиакомпании, передает avianews.com.

Из документа следует, что МАУ сможет совершать чартерные рейсы по обоим направлениям с частотой до двух раз в неделю.

Выданное право действует с 22 апреля до 30 октября 2021 года.

Получение разрешения на выполнение рейсов не означает, что авиакомпания будет их совершать. В связи с этим avianews.com обратился в МАУ за разъяснениями относительно планов по полетам в Саудовскую Аравию.

"На данный момент у авиакомпании пока нет конкретных планов относительно полетов в Саудовскую Аравию. Однако мы активно работаем над созданием программы", - отметили в пресс-службе МАУ.

Сейчас прямые рейсы между Украиной и Саудовской Аравией отсутствуют. Полеты между странами предлагают Qatar Airways с пересадкой в Дохе и flydubai со стыковкой в Дубае.