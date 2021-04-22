Нацбанк освободил карантинные выплаты от комиссий в системе электронных платежей

Национальный банк Украины не будет взимать с банков комиссию за проведение операций в системе электронных платежей, связанных с предоставлением помощи от государства бизнесу во время усиленного карантина.

Такое временное (на период осуществления выплат помощи застрахованным лицам) решение регулятор ввел с 21 апреля, передает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, в апреле этого года правительство решило продлить практику предоставления единовременной государственной помощи наемным работникам предприятия или физическим лицам-предпринимателям, которые специализируются на определенных видах экономической деятельности и могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер в 2021 году.

Средства для выплаты помощи перечисляются Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, открытый в АО "Ощадбанк". АО "Ощадбанк" будет перечислять средства на банковский счет заявителя, указанный в заявлении на получение помощи от государства.

Также бесплатными будут операции по возврату банками незасчитанных сумм средств помощи по ряду причин.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 21 апреля 2021 года №33 "О внесении изменения в тарифы на услуги (операции), которые предоставляются (осуществляются) Национальным банком Украины в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания".

Система электронных платежей Национального банка Украины - государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

Для участников системы действуют тарифы на обработку электронных расчетных документов и электронных расчетных сообщений заказчика в СЭП, зависящие от суммы платежа: